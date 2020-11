Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: αορίστου χρόνου όλοι οι γιατροί που εργάζονται στις ΜΕΘ

Τηλεδιάσκεψη με τους Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε ο πρωθυπουργός. Τι προανήγγειλε;

Την προκήρυξη νέων θέσεων, ώστε όλοι οι γιατροί που υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ να καταστούν αορίστου χρόνου, μετά από κρίση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε το πρωί με τους Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

«Είναι μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και για όλους τους νοσηλευτές οι οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι μία πράξη αναγνώρισης από την πολιτεία του σπουδαίου έργου που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είναι και μία αδήριτη ανάγκη για τη στελέχωση των νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που έχουν ανοίξει τους τελευταίους μήνες», ανέφερε κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «βρισκόμαστε στις πιο κρίσιμες ώρες του αγώνα με την πανδημία και θέλω και σήμερα να ακουστεί αυτό το μήνυμα παντού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα», επισήμανε ωστόσο ότι το ΕΣΥ και το προσωπικό του θα συνεχίσουν να αντέχουν μολονότι λειτουργούν επί εβδομάδες «στο κόκκινο». Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για το έργο τους, προσθέτοντας ότι μετά το ξέσπασμα της πανδημίας η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση του προσωπικού και την ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών που διαθέτουν τα νοσοκομεία. «Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας πριν την πανδημία ήταν 557, σήμερα έχουμε αναπτυγμένες ΜΕΘ 1.242. Το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν την πανδημία ήταν 88.690 εργαζόμενοι, σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 100.000. Και βέβαια πριν την πανδημία -για την ακρίβεια το 2018- δαπανήσαμε για την Υγεία 3,8 δισεκατομμύρια περίπου, και το 2020 έχουμε δαπανήσει 4,8 δισεκατομμύρια», δήλωσε. «Αυτά για να αποκαταστήσουμε την τάξη και την αλήθεια», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, έχοντας στη διάθεσή της μεγαλύτερο όγκο επιδημιολογικών δεδομένων. «Οι σχεδιασμοί μας από εδώ και στο εξής δεν θα αναφέρονται τόσο σε ημερομηνίες όσο σε συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία θα κρίνουν τα επόμενα βήματά μας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πλέον οι «πρώτες ενδείξεις για μία μείωση του αριθμού των κρουσμάτων».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της μεγάλης υγειονομικής κρίσης, κατέστησε όμως σαφές ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. «Προφανώς προτιμούμε πάντα τη συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα. Όπου όμως αυτή δεν είναι εφικτή η πολιτεία έχει αποδείξει ότι έχει κι άλλα εργαλεία στη διάθεσή της», είπε. Μετά την ενημέρωση από τους Διοικητές των επτά ΥΠΕ, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η έμφαση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν σημαίνει πως οποιοσδήποτε άλλος ασθενής υποβιβάζεται σε φροντίδα δεύτερης κατηγορίας. Επισήμανε ότι όσο μειώνεται η πίεση που προκαλεί η πανδημία τα νοσοκομεία θα πρέπει να αρχίσουν να επανέρχονται στην κανονική παροχή των υπηρεσιών τους.

Αναφερόμενος, τέλος, στην στρατηγική εμβολιασμού σε 1.018 κέντρα ανά την χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι στόχος είναι από τον Ιανουάριο να τεθεί σε εφαρμογή ένα «πολύ καλά οργανωμένο κι επιθετικό σχέδιο εμβολιασμού, της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού» που θα έχει ορίζονται έξι μηνών. Διευκρίνισε όμως ότι αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης.

Τι ανέφεραν οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας

1η ΥΠΕ (Αττικής)

Ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτης Στάθης σημείωσε ότι στην Αττική (εκτός Δυτικής Αττικής και Πειραιά που ανήκουν στη 2η ΥΠΕ), λειτουργούν 29 Νοσοκομεία και δύο Παίδων, εκ των οποίων τα οκτώ είναι Νοσοκομεία αναφοράς, ενώ έχουν αναπτυχθεί και 10 Κέντρα Υγείας Covid. Οι κλίνες που διατίθενται για COVID από την 1η ΥΠΕ, είναι συνολικά 1.191. Όπως ανέφερε ο κ. Στάθης, οι αριθμοί στην Αττική δείχνουν ότι υπάρχει σταθεροποίηση και στα κρούσματα και στη διαχείριση των νοσοκομείων. Είναι, πρόσθεσε, ελεύθερο το 20% των κλινών ΜΕΘ, ενώ η πληρότητα των κοινών κλινών είναι στο 58,8%. Σημαντικό στοιχείο, υπογράμμισε ο κ. Στάθης, είναι ότι «βλέπουμε την επιπέδωση στα κρούσματα και η καμπύλη διακύμανσης μετα το lockdown να έχει φθίνουσα πορεία. Η πρόβλεψη λέει πως στο προσεχές δεκαπενθήμερο θα έχουμε μείωση των σοβαρών κρουσμάτων». Επίσης, όπως επεσήμανε, η Αττική κράτησε σε σημείο που να μην μειώσει τα χειρουργεία πάνω από 40% όταν στο πρώτο διάστημα του Μαρτίου υπήρχε ολική ανάσχεση των χειρουργείων.

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου)

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός, ξεκίνησε αναφερόμενος στην ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς περιλαμβάνει τη Δυτική Αττική, τον Πειραιά, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημέρωσε, η κατάσταση στα νησιά αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ελεγχόμενη, καθώς δεν υπάρχει σε κάποιο νησί μεγάλη πίεση. Ο κ. Ροϊλός ενημέρωσε πως η 2η ΥΠΕ έχει συνολικά διαθέσιμες 505 κλίνες COVID αυτή τη στιγμή, με δυνατότητα να αυξηθούν αν χρειαστεί. Η κάλυψη σήμερα είναι περίπου 50% στις απλές κλίνες COVID σε όλη την 2η ΥΠΕ και ειδικότερα στο χερσαίο κομμάτι είναι 60%. O κ. Ροϊλός τόνισε ωστόσο ότι υπάρχει σημαντική πίεση στις ΜΕΘ COVID της 2ης ΥΠΕ, η οποία αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή με την αξιοποίηση κλινών από τον ιδιωτικό τομέα και τη διαρκή ανάπτυξη νέων κλινών.

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης ανέφερε ότι στη χθεσινή εφημερία στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καταγράφηκαν 51 εισαγωγές και έγινε διαχείριση 24 υπόπτων περιστατικών, στοιχεία που ήταν μειωμένα σε σύγκριση με την προηγούμενη εφημερία του ίδιου νοσοκομείου όταν είχαν καταγραφεί 62 εισαγωγές και μεγάλος αριθμός υπόπτων περιστατικών που στη συνέχεια προχώρησαν στο σύστημα. Ο ίδιος ανέφερε κάλυψη 85% των διαθεσίμων απλών κλινών COVID αλλά ταυτόχρονα σημαντική πίεση όσον αφορά τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Ο κ. Μπογιατζίδης τόνισε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με δημιουργία νέων κλινών. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο υπήρχαν 26 κλίνες ΜΕΘ, αριθμός που έχει αυξηθεί σήμερα κατά 70 κλίνες, σε 96 κλίνες στην 3η ΥΠΕ στην περιοχή της Θεσσαλονίκη. Επίσης, στα υπόλοιπα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ, στις περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλίνες αυξήθηκαν από 6 σε 28. Συνολικά, από τον Αύγουστο και μετά αναπτύχθηκαν 92 νέα κρεβάτια ΜΕΘ στην 3η ΥΠΕ. Επίσης, «από 296 κλίνες της 3ης ΥΠΕ που είχαμε στη διάθεσή μας για νοσηλεία περιστατικών COVID φτάσαμε στις 1.227, είχαμε μια αύξηση κατά 931 κρεβάτια» σημείωσε ο κ. Μπογιατζίδης.

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης)

Ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης ανέφερε ότι πέρα από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία της Δράμας, των Σερρών και της Χαλκιδικής και γίνονται ενέργειες για να αντιμετωπιστεί. Ο κ. Τσαλικάκης σημείωσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 στην 4η ΥΠΕ υπήρχαν 74 κλίνες ΜΕΘ και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 167. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, η 4η ΥΠΕ διέθετε 32 κλίνες ΜΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2019 και σήμερα έχουν φτάσει τις 90. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ, το σύνολο των απλών κλινών COVID που έχουν αναπτυχθεί φτάνει τις 1.650 και αυτή τη στιγμή είναι κατειλημμένες 1.191 κλίνες. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει πίεση και ότι έχουν γίνει ήδη ενέργειες ώστε να αποφορτιστεί με την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του συστήματος και τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φώτης Σερέτης, εκτίμησε ότι στη Λάρισα και στον Βόλο ασκείται αυτή τη στιγμή έντονη πίεση στο σύστημα υγείας, όμως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Η πίεση στα νοσοκομεία οδήγησε αφενός σε τροποποίηση του καταμερισμού βαρών ανάμεσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και αφετέρου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας υποδέχεται πλέον μόνο ασθενείς με κορονοϊό ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει αναλάβει τον χειρουργικό τομέα και τη μαιευτική κλινική, με καθημερινή εφημερία. Παράλληλα, εδώ και δύο εβδομάδες υφίσταται οικειοθελής συνεργασία με δύο ιδιωτικά θεραπευτήρια κι έχουν αρχίσει επαφές με δύο ακόμα ιδιωτικές δομές. Ο κ. Σερέτης εκτίμησε ότι, με βάση τα νεότερα δεδομένα, ο δείκτης Rt έχει μειωθεί στη Λάρισα στο 0,95, έναντι 1,05 τις προηγούμενες ημέρες. Στη Μαγνησία, ο δείκτης μετάδοσης είναι κατά τι υψηλότερος, στο 1,17, όμως παρατηρείται μείωση των εισερχόμενων περιστατικών και αύξηση των εξιτηρίων, ενώ ήδη εκτυλίσσονται επαφές με δύο ιδιωτικά θεραπευτήρια για ενδεχόμενη αύξηση των εισαγωγών. Για την αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου διενεργούνται rapid tests στο Κέντρο Υγείας και σε τρία αντίσκηνα που τοποθετήθηκαν στην αυλή, με τη βοήθεια του στρατού. Ο κ. Σερέτης προσέθεσε ότι σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας έχουν πλέον αναπτυχθεί κλίνες ΜΕΘ για COVID, με το άθροισμα των κλινών εντατικής θεραπείας να είναι 83, ενώ αρχικά ήταν 20.

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας)

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ιωάννης Καρβέλης ανέφερε ότι παρά τις έκτακτες συνθήκες που συνεπάγεται η πανδημία κανένας ασθενής δεν μένει χωρίς τη φροντίδα του ΕΣΥ. Σημείωσε ότι στην 6η ΥΠΕ έχουν αναπτυχθεί 529 απλές κλίνες COVID και 55 κλίνες ΜΕΘ για COVID ενώ διαρκώς προστίθενται νέες κλίνες ΜΕΘ ειδικά για COVID. O κ. Καρβέλης ανέφερε ότι το σύνολο των κλινών ΜΕΘ στην 6ης ΥΠΕ τον Ιούλιο του 2019 ήταν 65 ενώ σήμερα έχουμε φτάσει στις 129. Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ ανέφερε βελτίωση της κατάστασης στα Ιωάννινα, σημειώνοντας ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μπορεί πλέον να εξυπηρετεί και ασθενείς που προέρχονται και από περιοχές όπως τα Γρεβενά, η Νάουσα και η Κοζάνη. Στην 6η ΥΠΕ έχουν ενισχυθεί επίσης το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο, καθώς και τα νοσοκομεία του Πύργου και της Καλαμάτας. Ο κ. Καρβέλης είπε επίσης ότι στο Νοσοκομείο Ζακύνθου έχουν αναπτυχθεί έξι κλίνες ΜΕΘ (όταν προ της πανδημίας δεν υπήρχε καμία). Στην Κέρκυρα έχουν προστεθεί δύο κλίνες ΜΕΘ (σύνολο οκτώ) ενώ έχουν προστεθεί και τρεις κλίνες ειδικά για COVID.

7η ΥΠΕ (Κρήτης)

Η Διοικητής Λένα Μπορμπουδάκη ανέφερε ότι το επιδημιολογικό προφίλ της Κρήτης είναι σε καλά επίπεδα και παρατηρείται σταθεροποίηση τις τελευταίες ημέρες μετά την άνοδο των προηγούμενων εβδομάδων. Όπως είπε, έχουν αναπτυχθεί 388 κλίνες COVID-19 στα οκτώ νοσοκομεία της Κρήτης, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε ολόκληρο το νησί. Προσέθεσε ότι υπήρξε μέριμνα για αύξηση του υγειονομικού προσωπικού πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, με 210 γιατρούς συν 650 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό να έχουν αναλάβει καθήκοντα στα νοσοκομεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Με βάση τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε σε πολλές μονάδες του νησιού η Διοικητής δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα η Κρήτη θα διαθέτει 88 κλίνες ΜΕΘ -εκ των οποίων οι 56 θα προορίζονται για ασθενείς με κορονοϊό. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, η κ. Μπορμπουδάκη είπε πως γίνεται καταγραφή της διαθεσιμότητας ιδιωτών γιατρών και έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός, σε δήλωσή του αναφέρει:

"Άλλη μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού χωρίς σοβαρό αντίκρισμα και με αποκλειστικά επικοινωνιακή στόχευση, την ώρα που η υγειονομική κρίση είναι εκτός ελέγχου. Οι επικουρικοί γιατροί που έχουν προσληφθεί σε ΜΕΘ στη διάρκεια της πανδημίας, είναι ελάχιστοι. Η προκήρυξη λοιπόν μόνιμων θέσεων δεν μπορεί να αφορά μόνο αυτούς τους γιατρούς, αλλά όλους τους χιλιάδες επικουρικούς γιατρούς κάθε ειδικότητας που χρόνια τώρα στηρίζουν το ΕΣΥ και έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Αλλιώς η εξαγγελία αυτή του Πρωθυπουργού δημιουργεί μια προκλητική ανισότητα στη μεταχείριση ανθρώπων της «πρώτης γραμμής», ειδικά όσων υπηρετούν στα ΤΕΠ, στις κλινικές covid, στα αναισθησιολογικά τμήματα, στις παιδιατρικές κλινικές, στα Εργαστήρια και συμβάλλουν καθημερινά στην αξιοπρεπή φροντίδα των ασθενών με covid. Η αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων και η ενδυνάμωση του ΕΣΥ απαιτεί σχέδιο 15.000 μόνιμων προσλήψεων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Έτσι θα υπάρξει επαγγελματική προοπτική για τους σημερινούς συμβασιούχους και μπορεί να σιγά-σιγά να αντιστραφεί το brain drain των νέων γιατρών. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει τέτοιο σχέδιο γιατί στην πραγματικότητα έχει «δυσανεξία» απέναντι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας".