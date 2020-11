Υγεία - Περιβάλλον

Σακχαρώδης Διαβήτης: πως να αμυνθούμε στη “μάστιγα” της εποχής μας

Γράφουν οι Παθολόγοι - Διαβητολόγοι: Δρ. Χρήστος Σπ. Ζούπας (Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου & Κλινικής ΥΓΕΙΑ ) και Δρ. Πέτρος Θωμάκος.

Τα τελευταία χρόνια ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ), απασχολεί, προβληματίζει και ταλανίζει, εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζει σημαντικά πολιτικές και συστήματα Υγείας.

Σε ολόκληρο τον κόσμο περισσότερα από 470 εκατομμύρια ενηλίκων πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) σε Παγκόσμιο επίπεδο τo 9-10% των ανθρώπων πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, με το 79% να προέρχεται κυρίως από χώρες με χαμηλό ή/και μέτριο βιοτικό επίπεδο.

Στη προσπάθεια να εξηγήσουν οι επιστήμονες την υπερβολική αύξηση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, για να προστατέψουν τα συστήματα υγείας και να περιορίσουν το κόστος από την εντυπωσιακή εξάπλωσή του, Σουηδοί επιστήμονες, ανακάλυψαν και ενοχοποίησαν πρόσφατα για πρώτη φορά, μία σειρά από καινούργιους προδιαθεσικούς παράγοντες, εκτός της κληρονομικότητας, της ηλικίας και της παχυσαρκίας, που ήταν γνωστοί μέχρι τώρα.

Νέοι παράγοντες εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη είναι:

η μεγάλη κατανάλωση οινοπνεύματος

η συστηματική αποφυγή του πρωινού γεύματος

το συνεχές «τσιμπολόγημα» χωρίς προγραμματισμό όλη την ημέρα

το κάπνισμα

η κατάθλιψη

προβλήματα και αστάθεια στη ψυχική διάθεση

το στρες

το άγχος

η υπέρταση

η υπερλιπιδαιμία

η κοιλιακή παχυσαρκία

η λιπώδης διήθηση ήπατος

η υπερβολική χρήση καφεΐνης

και κυρίως η αυπνία

Επίσης τα υπέρβαρα νεογνά (>4 κιλά) και τα παχύσαρκα παιδιά εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη στην ενήλικη ζωή τους.

Μια σημαντική ανακάλυψη από πρόσφατες σημαντικές επιστημονικές μελέτες, είναι η απόδειξη, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η καλή ρύθμιση, τα 10 πρώτα χρόνια της ανακάλυψης του Σακχαρώδη Διαβήτη, αφήνει ένα «αποτύπωμα μνήμης και προστασίας», στα κύτταρα του οργανισμού, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών της νόσου.

Οι μελέτες αυτές, που αποτελούν πλέον «σταθμούς» στη Διαβητολογία, μας ευαισθητοποιούν και μας προτρέπουν να προσπαθήσουμε από τη αρχή, να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.

Σταματήστε να μετράτε τις θερμίδες

Ένα από τα κεφαλαιώδη θέματα, που άλλαξαν ριζικά, τα τελευταία χρόνια, την ποιότητα ζωής, την πορεία, την αντιμετώπιση και την εξέλιξη του Σακχαρώδη Διαβήτη είναι η περίφημη δίαιτα ή διατροφή των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η δίαιτα ή διατροφή στον Σακχαρώδη Διαβήτη, υπήρξε από πολύ παλιά, αυστηρή, περιοριστική, προβληματική και αναποτελεσματική, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατον, να την ακολουθήσει κανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα!

Με την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και τις γνώσεις που αποκτήσαμε τελευταία, από το ΜΗ, το ΟΧΙ και το ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, φθάσαμε σήμερα στην υγιεινή διατροφή, με βάση την Μεσογειακή Δίαιτα/ Διατροφή και στη μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε, ότι η διατροφή κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, φαντασία και γεύση!

Αυτή η διαφορετική προσέγγιση, οδηγεί σε μια πιο φυσιολογική, ευχάριστη και ανθρώπινη ζωή. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε, ότι ο τρόπος ζωής και η διατροφή ενός ανθρώπου με Σακχαρώδη Διαβήτη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μέτρο, συνέπεια, διάρκεια και αυτοκυριαρχία!

Όλοι βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε, ότι δεν υπάρχουν τροφές που ελαττώνουν το σάκχαρο. Η μείωση του σακχάρου επιτυγχάνεται μόνο με την άσκηση και την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή!

Υπάρχουν όμως τροφές και συμπληρώματα διατροφής, που έχουν κατακλείσει τελευταία τη διεθνή βιβλιογραφία και μπορούν να βοηθήσουν σε περιορισμό της υπεργλυκαιμίας και σε καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου!

Οι τροφές και τα συμπληρώματα διατροφής, με τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν προσφέρουν σημαντική κάρδιο-προστασία και καρκίνο-προστασία και βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, χάρις στην αυξημένη ευαισθησία που προκαλούν στη δράση της Ινσουλίνης.

Ποιες τροφές βοηθούν;

Αβοκάντο

Αμύγδαλα

Αυγά

Αλόη Βέρα

Άλφα Λιποικό Οξύ

Βιταμίνη D

Ζαρζαβατικά

Κακάο

Κανέλα

Καφές

Λαχανικά

Μαγνήσιο

Μούρα

Ξύδι

Όσπρια

Προβιοτικά

Σκόρδο

Φρούτα

Χορταρικά

Χρώμιο

Έχει αποδειχθεί, ότι καμία μέθοδος δεν είναι τόσο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, όσο η υγιεινή διατροφή!!

Αξίζει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε διατροφική συνήθεια και αν ακολουθείται τίποτα δεν υποκαθιστά την σπουδαιότητα της απώλειας βάρους, της άσκησης, της ισορροπημένης υγιεινής διατροφής και φυσικά της φαρμακευτικής αγωγής, όπου αυτή είναι απαραίτητη!.

Η πρόσφατη οδηγία «σταματήστε να μετράτε τις θερμίδες», που συνιστάται από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, απομυθοποιεί, επιτέλους, μια απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη και λανθασμένη στρατηγική υπολογισμού των θερμίδων, που για δεκαετίες δημιουργούσε ερωτηματικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της σχετικά με την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου!

Η οδηγία αυτή, μας χαρίζει περισσότερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, στην επιλογή των τροφών, που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε.

Στο παρελθόν μας προβλημάτιζε ο περιορισμός των θερμίδων στις τροφές και ανάγκαζε τους ανθρώπους με ΣΔ και παχυσαρκία να κάνουν διαιτητικές «παρασπονδίες», με ότι αυτό συνεπαγόταν, για τη ψυχική υγεία, τη ρύθμιση του σακχάρου και όχι μόνο.

Η σύγχρονη οδηγία συνιστά, εγκαταλείψτε την έννοια των θερμίδων και επικεντρωθείτε στην ποσότητα και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την υγιεινή διατροφή, αφού όλες οι θερμίδες δεν είναι ίδιες και κάθε οργανισμός διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τις τροφές με ένα δικό του εξατομικευμένο τρόπο!

Η επεξεργασία αυτή εξαρτάται:

από το Μικροβίωμα του εντέρου, τον άλλο «εγκέφαλο» του πεπτικού μας συστήματος, με τα τρισεκατομμύρια των μικροοργανισμών, που ανάλογα με τους τύπους που κυριαρχούν, επηρεάζουν πόσες θερμίδες μπορεί να παίρνει ο οργανισμός μας από τις τροφές! από τον Μεταβολισμό μας, αφού κάθε οργανισμός έχει ένα «κέντρο αναφοράς» στον εγκέφαλο, που δημιουργεί το φαινόμενο της «μεταβολικής προσαρμογής και ομοιοστασίας», το οποίο εξαρτάται και σχετίζεται με παράγοντες, όπως τα Γονίδια, το Περιβάλλον και η Συμπεριφορά μας! τον τύπο τροφής που καταναλώνουμε

Έχει παρατηρηθεί, ότι στον εγκέφαλο «αρέσουν» οι υγιεινές τροφές, που βρίσκονται στη φυσική τους μορφή και όχι οι επεξεργασμένες. Ο συνδυασμός υγιεινής διατροφής και άσκησης είναι η μοναδική επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος, που μακραίνει τη ζωή.

Βελτιώνει τη ρύθμιση του σακχάρου, αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στη δράση της Ινσουλίνης, ελαττώνει τους επιβαρυντικούς παράγοντες για Καρδιαγγειακή νόσο, συμβάλλει στην απώλεια βάρους, αυξάνει τη μυϊκή ισχύ και βοηθάει στη ψυχοσυναισθηματική ισορροπία και ευεξία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η επιτυχημένη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη απαιτεί και συνιστά:

Εστιάστε στη ποιότητα και τη ποσότητα των τροφών, αποφεύγοντας τις επεξεργασμένες τροφές, τη ζάχαρη, τα γλυκά, τα τηγανητά και τις πίτες! Λαχανικά, Χορταρικά, Ζαρζαβατικά, Όσπρια, Φρούτα, άπαχο Κρέας, Ψάρια και προιόντα ολικής άλεσης, ας είναι η βάση της διατροφής σας!

Ασκηθείτε συστηματικά και αν είναι δυνατόν, με ένταση! Περπάτημα, Χορός, Ποδήλατο, Κολύμπι, Γιόγκα, Πιλάτες, είναι ασκήσεις που βοηθούν εντυπωσιακά στη μεταβολική και ψυχική ισορροπία!

Φροντίστε να κοιμάστε καλά και αρκετά αφού η αυπνία, θεωρείται πλέον σοβαρός προδιαθεσικός παράγοντας εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη, αυξάνει το σωματικό βάρος και προκαλεί σημαντικές ορμονικές διαταραχές, που απορρυθμίζουν το σάκχαρο και επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία.

Οι παραπάνω εντυπωσιακές εξελίξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η «μάστιγα» του Σακχαρώδη Διαβήτη μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην εποχή μας, με ποιότητα ζωής και την αντίληψη πως «ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην εποχή μας δεν είναι αρρώστια αλλά τρόπος ζωής».

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε. Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.

