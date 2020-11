Life

“Η Φαμίλια”: Η ενοχή της ευτυχίας στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Το εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου επιστρέφει σήμερα με ένα απολαυστικό επεισόδιο.

Μια φαμίλια που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη, αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

«Η ενοχή της ευτυχίας»

Ο Γιάννης και η Μαίρη ετοιμάζονται να πάνε με την οικογένεια ένα ταξίδι στο Λονδίνο, αλλά ο Γιάννης θέλει να μην το πουν πουθενά, γιατί δεν θέλει να δείχνει ότι περνάει καλά. Γενικότερα δεν θέλει να δείχνει ότι χαίρεται με τα καλά που του συμβαίνουν στη ζωή και στη δουλειά του και προτιμάει την... κλάψα! Μόνο που η κλάψα είναι σαν κηλίδα πετρελαίου στον ωκεανό: Απλώνεται! Όταν το ίδιο, λοιπόν, παθαίνει και η Μαίρη, προσπαθεί με τη βοήθεια του οικογενειακού συμβούλου να το αντιμετωπίσει. Θα τα καταφέρει; Και τι ρόλο θα παίξει σ’ αυτό η ζήλια του ζευγαριού απέναντι στους γείτονες; Και, κυρίως, θα κάνει η οικογένεια αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό όταν υπάρχουν τόσα εμπόδια, με πρώτα και καλύτερα τη Δέσποινα και τη Τζο;

“Η Φαμίλια”: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

