Πολιτική

Φον ντερ Λάιεν: Πριν τα τέλη Δεκεμβρίου οι πρώτοι εμβολιασμοί Ευρωπαίων πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Κομισιόν για τα εμβόλια και την άρση των περιοριστικών μέτρων σε όλη την Ευρώπη.

Της Μαρίας Αρώνη

«Οι πρώτοι ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται να μπορούν να εμβολιαστούν πριν τα τέλη Δεκεμβρίου», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Η κατάσταση της πανδημίας παραμένει σοβαρή. Με σχεδόν 3.000 θανάτους την ημέρα, το COVID-19 ήταν η πρώτη αιτία θανάτων στην ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Τα νοσοκομεία παραμένουν υπό πίεση, και σε ορισμένες περιοχές οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι συντριμμένες», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Κατανοώ ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι μπάρμαν και οι σερβιτόροι στα εστιατόρια θέλουν ένα τέλος στους περιορισμούς, αλλά πρέπει να διδαχθούμε από το καλοκαίρι και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Με μια πολύ γρήγορη χαλάρωση των μέτρων υπάρχει ο κίνδυνος για ένα τρίτο κύμα μετά τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι «φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά και πιο ήσυχα».

Στα καλά νέα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Επιτροπή έχει πλέον εξασφαλίσει συμβόλαια για προμήθεια εμβολίων με έξι φαρμακευτικές εταιρείες. «Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται να μπορούν να εμβολιαστούν πριν από το τέλος Δεκεμβρίου. Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», είπε. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα εμβόλια είναι σημαντικά, αλλά αυτό που μετράει είναι οι εμβολιασμοί. «Τα κράτη-μέλη πρέπει να προετοιμαστούν τώρα. Μιλάμε για εκατομμύρια σύριγγες, για ψύξη, για την οργάνωση των κέντρων εμβολιασμού, την εκπαίδευση του προσωπικού. Εν ολίγοις: τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμάσουν τις υποδομές για την ενδεχόμενη ανάπτυξη εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων. Αυτό είναι το εισιτήριό μας για να βγούμε από αυτήν την πανδημία».