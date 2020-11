Life

“Αποστολή”: σποτ για τις γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας (βίντεο)

Μια ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Γιάννη Αϊβάζη, με στόχο τη ευαισθητοποίηση όλων.



Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία. Είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες.

Το σημαντικό πρόβλημα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, που δεν γνωρίζει σύνορα, επιλέγει να αναδείξει η «Αποστολή» με μια συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους που σκηνοθετεί ο Γιάννης Αϊβάζης και πρωταγωνιστούν οι: Αντώνης Χαντζής, Χριστίνα Δαλαμάγκα (φωτογραφία – μοντάζ Νίκος Βούλγαρης, βοηθός σκηνοθέτη Κωνσταντίνος Φρίγγας, make up sfx Μαργαρίτα Μονέδα, παραγωγή AIKOR PRODUCTIONS).

Η ταινία, με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αναφέρεται στις γυναίκες που πολλές φορές δεν μιλούν γιατί φοβούνται τι θα πει ο κοινωνικός και οικογενειακός περίγυρος, σε αυτές που σωπαίνουν γιατί εξαρτώνται οικονομικά από τον σύζυγό τους, αλλά και σε εκείνες που η αγάπη τις «κρατά» από το να καταγγείλουν τον εφιάλτη που ζουν στα χέρια του συντρόφου τους.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κατά την περίοδο της καραντίνας του Μαρτίου καταγράφηκε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.

«Στην «Αποστολή» «ξεδιπλώνουμε» ένα πρόγραμμα υποστήριξης για γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στην οποία οι καταγγέλλουσες θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους ειδικούς της οργάνωσής μας για ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη, ειδικά αυτήν την περίοδο που το πρόβλημα φαίνεται να διογκώνεται. Την εποχή της πανδημίας οφείλουμε να θυμόμαστε όσα προσφέρουν οι γυναίκες γιατροί, νοσοκόμες, αστυνομικοί, οι μητέρες κι οι αδελφές μας και οφείλουμε να τις προστατέψουμε από κάθε βία», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας.

