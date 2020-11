Κοινωνία

Συλλήψεις σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παρά το lockdown

Η επιχείρηση της Αστυνομίας και η αντίδραση όσων βρίσκονταν μέσα. Βαριά "καμπάνα" στον ιδιοκτήτη του κτιρίου και στις υπεύθυνες του οίκου ανοχής.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευα της Τρίτης στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 26 άτομα, 15 άνδρες και 11 γυναίκες) για παράβαση των Διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε σε διώροφο κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, οίκος ανοχής, εντός του οποίου παρευρίσκονταν άτομα. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν σχετικό έλεγχο, στη θέα τους όμως σφράγισαν από μέσα την κεντρική είσοδο και τις εσωτερικές πόρτες, προκειμένου να αποτρέψουν τον επικείμενο έλεγχο.

Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση εισόδου στο κτίριο, με την παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, εντός του οποίου κατελήφθησαν δύο γυναίκες, ως προσωρινά υπεύθυνες να λειτουργούν οίκο ανοχής παραβιάζοντας την επανασφράγιση του, που είχε τεθεί από τον Δήμο Αθηναίων, εννέα γυναίκες ως εργαζόμενες και δεκαπέντε άνδρες ως πελάτες, παραβιάζοντες άπαντες τις Διατάξεις περί αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Σε όλους τους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ στον εκμισθωτή και ιδιοκτήτη του κτιρίου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και στις προσωρινά υπεύθυνες διοικητικό πρόστιμα 3.000 ευρώ, για παραβίαση των Διατάξεων περί αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπρόσθετα, σε βάρος 7 εκ των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α.Τ. Ομονοίας, για παράβαση της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών και θα εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο της απέλασης.