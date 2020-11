Αθλητικά

Έμεινε “όρθιος” στην Τρίπολη ο Απόλλωνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “ελαφρά ταξιαρχία” πήρε βαθμό από τον Αστέρα.

Χωρίς γκολ και νικητή (0-0) έληξε ο εξ αναβολής αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Απόλλωνα Σμύρνης για την 3η αγωνιστική της Super League, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν στο 81’ τη μεγάλη ευκαιρία να φύγουν με το «διπλό» από το «Θ. Κολοκοτρώνης», μετά από κεφαλιά του Λισγάρα που χτύπησε στο αριστερό δοκάρι.

Ο Απόλλων (που προερχόταν απ’ την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ατρόμητο) μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Με την τριάδα στην άμυνα (Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Ντομίνγκες), «απορροφούσε» εύκολα την πίεση και την κυκλοφορία της μπάλας του Αστέρα και στην κόντρα επίθεση ήταν «φωτιά». Στο 15’, μετά από γέμισμα του Μπαξεβανίδη, ο Φατιόν βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως ο Παπαδόπουλος επενέβη σωτήρια για τους γηπεδούχους.

Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν από λάθος κεφαλιά του Μπαράλες προς τα πίσω ο Ιωαννίδης σούταρε εξ επαφής, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει εκπληκτικά διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Στο 32’ από γύρισμα του Μπαξεβανίδη, ο Χουχούμης δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 37’ οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερή του στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, με ατομική ενέργεια και σουτ του Λέο Τιλίκα, που πέρασε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών της εστίας του Βέρχουλστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην. Η είσοδος του Γκόμες έκανε πολύ πιο επιθετικό τον Αστέρα, που έφτασε κοντά στο γκολ στο 47’ με την κεφαλιά του Μπαράλες και στο 55’ με το σουτ του Λέο Τιλίκα, όμως και στις δύο περιπτώσεις ο Βέρχουλστ ήταν σε ετοιμότητα.

Στο 77’ ο γκολκίπερ του Απόλλωνα πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Γκόμες κι έδιωξε με τα πόδια πριν πλασάρει για το 1-0, ενώ στο 81’ ο Απόλλων έχασε τεράστια ευκαιρία (τη μεγαλύτερη συνολικά στο ματς) για να πάρει προβάδισμα, όμως η «σκαστή» κεφαλιά του Λισγάρα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Τασουλής (87’ Άλβαρεζ), Πασαλίδης, Λέο Τίλικα (87’ Κρέσπι), Μουνάφο (69’ Μπ. Φερνάντεθ), Ιγκλέσιας, Σουάρεθ, Σίτο (69’ Αλί Μπαμπά), Ριέρα (46’ Γκόμες), Μπαράλες.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ. Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Χουχούμης (70’ Τσαμπούρης), Φατιόν, Τσιλούλης, Μπεντινέλι (90’+2’ Μουνιέ), Κολ (90’+2’ Κιτοκό), Ιωαννίδης (87’ Μ. Φερνάντεζ).