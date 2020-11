Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: “βαριά” πρόστιμα σε λέσχες, οίκους ανοχής και ... δημόσιους υπαλλήλους

Πρόστιμα πάνω από 380 χιλιάδες ευρώ. Ποιες ήταν κυριότερες παραβάσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τρίτη 24.11.2020 συνολικά 56.813 ελέγχους και κατέγραψαν 1.335 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 383.000 και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (54.776)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τέσσερα πρόστιμα των 5.000€ αντίστοιχα σε δυο οίκους ανοχής, ένα γυμναστήριο και ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου για παράβαση αναστολής λειτουργία, (Περιφέρεια Αττικής).

Eπιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρία πρόστιμα 3.000€ αντίστοιχα στους υπευθύνους διαχείρισης ενός γυμναστηρίου, μιας χαρτοπαιχτικής λέσχης και ενός οίκου ανοχής, διότι λειτουργούσαν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου τους (Περιφέρεια Αττικής).

Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες σε κατάστημα διανομής φαγητού & ροφημάτων (delivery-take away) λόγω μη τήρησης των μέτρων επιδημιολογικού περιορισμού από το προσωπικό της επιχείρησης (Περιφέρεια Αττικής).

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 900€ σε υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας για μη χρήση μάσκας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα κλήσεις (3.230) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Στο επίκεντρο του προγραμματισμού βρίσκονται οι χώροι γραφείων, οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι μη αστικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.