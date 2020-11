Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: 2318 rapid tests την Τετάρτη

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των Drive Through Testing ανά την Ελλάδα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Οι συνολικά 14 δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών 14 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από χίλιους πολίτες να εξετασθούν δωρεάν για τον ιό SARS-CoV-2.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 2.318 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 144 κρούσματα (6,21%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 87 άνδρες και 57 γυναίκες.



Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.



ΠΕ Άνδρου - Χώρα

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας - 3ο χλμ Οδός Ναυπλίου-Άργους Ν. Τίρυνθα

Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας - Αμαλιάδα

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Γήπεδο Νάουσας

Πραγματοποιήθηκαν 259 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,47%). Αφορούν σε έξι άνδρες και τρεις γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Καστοριάς - Λ. Κύκνων 31

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, και προέκυψε 1 θετικό (1.67%) το οποίο αφορά σε άνδρα ηλικίας 37 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

Πραγματοποιήθηκαν 341 rapid test και προέκυψαν 35 θετικά (10,26%). Αφορούν σε εικοσιπέντε άνδρες και δέκα γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Λιβάδι Ελασσόνας

Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (8,60%). Αφορούν σε επτά άνδρες και εννέα γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.



ΠΕ Λέσβου: Μυτιλήνη

Πραγματοποιήθηκαν 255 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,96%). Αφορούν σε τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Ξάνθης - απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου

Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (13,91%). Αφορούν σε δέκα άνδρες και έξι γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Πάρου - Νάουσα

Πραγματοποιήθηκαν 145 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας - Λαϊκή Αγορά Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκαν 379 rapid test και προέκυψαν 48 θετικά (12,66%). Αφορούν σε είκοσι επτά άνδρες και είκοσι μία γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Ροδόπης - Δωδεκανήσου 8-22, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 210 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (5,23%). Αφορούν σε έξι άνδρες και πέντε γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Ρόδος: Κεντρική Οδός-Πλατεία Αφάντου

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 21 Ερμούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,65%). Αφορούν σε ένα άνδρα και δύο γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.