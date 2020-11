Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - αεροδιακομιδές: Σε νοσοκομεία της Αθήνας ασθενείς από τη Δράμα

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τους τρεις διασωληνωμένους ασθενείς.

Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) για τη πραγματοποίηση της επείγουσας αεροδιακομιδής τριών διασωληνωμένων ασθενών Covid-19 από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προς Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείων των Αθηνών.



Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19:50 εκδηλώθηκε αίτημα, από το ΓΝ Δράμας προς το γραφείο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης αεροδιακομιδής τριών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων ασθενών με Covid-19 (άνδρες ηλικίας 76, 76 και 73 ετών), οι οποίοι - λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης τους - θα έπρεπε να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το ειδικευμένο Ιατρικό Προσωπικό του Γραφείου Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, αξιολογώντας τις συνθήκες και τα δεδομένα των τριών ασθενών, προέβη στον διυπηρεσιακό συντονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας (αίτημα για διαθεσιμότητα αεροσκάφους), του Αεροδρομίου Καβάλας «Μ.Αλέξανδρος», του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Καβάλας και του Τομέα του ΕΚΑΒ Δράμας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διακομιδή των συγκεκριμένων ασθενών σε κλίνες ΜΕΘ Covid-19 σε Νοσοκομεία της Αθήνας.



Τη Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, στις 9:15, ομάδα τριών Ιπτάμενων Ιατρών ΕΚΑΒ και τεσσάρων Ιπτάμενων Διασωστών του ΕΚΑΒ με τον ανάλογο ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την αεροδιακομίδη ασθενών με Covid-19 (φορητοί θάλαμοι αρνητικής πίεσης κ.α.), απογειώθηκε με αεροσκάφος C-130 της ΠΑ από την 112 Π.Μ (Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας) με προορισμό το Αεροδρόμιο της Καβάλας «Μ.Αλέξανδρος».

Παράλληλα, από το συντονιστικό κέντρο του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Καβάλας ενεργοποιήθηκε ένα έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βέλτιστη και ασφαλή διακομιδή των τριών βαρέως πασχόντων ασθενών, με ξεχωριστά ασθενοφόρα, από το ΓΝ Δράμας προς το ΓΝ Καβάλας και στη συνέχεια προς το Αεροδρόμιο της Καβάλας «Μ.Αλέξανδρος».

Στις 10:25 το C-130 της ΠΑ, με τους Ιπτάμενους Ιατρούς και Διασώστες του ΕΚΑΒ, αφίχθη στο αεροδρόμιο της Καβάλας «Μ.Αλέξανδρος». Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πραγματοποίησης της αεροδιακομιδής με τη τήρηση όλων των απαιτούμενων πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας (διασωληνώσεις εντός των φορητών θαλάμων αρνητικής πίεσης, διακομιδής από το ΓΝ Καβάλας προς το αεροδρόμιο κλπ), ολοκληρώθηκαν στις 15:30. Κατόπιν αυτών, τo αεροσκάφος της ΠΑ απογειώθηκε με προορισμό την 112 Π.Μ (Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας) στις 16:10.



Η άφιξη του αεροσκάφους της ΠΑ, στην 112 Π.Μ (Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας) πραγματοποιήθηκε στις 17:06. Από εκεί οι τρεις βαρέως πάσχοντες ασθενείς διακομίσθηκαν με διαφορετικά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, και εντός των φορητών θαλάμων αρνητικής πίεσης, προς το Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός» (ώρα άφιξης 18:05), το Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών «η Σωτηρία» (ώρα άφιξης 18:20) και το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (ώρα άφιξης 18:30) αντίστοιχα, όπου και εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

O συντονισμός και η επίβλεψη της ολοκλήρωσης της σημερινής αεροδιακομιδής των τριών βαρέως πασχόντων ασθενών με Covid-19, πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου και τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και Ιπτάμενο Ιατρό, Δημήτρη Πύρρο, οι οποίοι παρευρίσκονταν συνεχώς στο Παράρτημα του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β.Ελλάδας).