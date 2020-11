Πολιτισμός

Ημέρα των Ευχαριστιών: Η μεγάλη γιορτή των Αμερικανών στη “σκιά” του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διαφορετική Γιορτή των Ευχαριστιών λόγω της πανδημίας. Οικογενειακά τραπέζια με οθόνες και άδειες καρέκλες

Οι Αμερικανοί γιόρτασαν χθες Πέμπτη μια διαφορετική Γιορτή των Ευχαριστιών, με κάποιους να βλέπουν τους συγγενείς τους μόνο μέσω βίντεο αφού πολιτικοί και υγειονομικοί αξιωματούχοι αποθάρρυναν τους κατοίκους των ΗΠΑ να ταξιδέψουν και να συναντηθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Κανονικά η Γιορτή των Ευχαριστιών σημαίνει μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις και τραπέζια, όμως φέτος οι εορτασμοί περιορίστηκαν σημαντικά λόγω της covid-19, καθώς οι περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι αντιμέτωπες με μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων.

“Πρέπει να παραδεχθώ ότι ξαφνικά νιώθω μόνη”, δήλωσε η 72χρονη Τζάνις Σίγκαλ λίγο πριν δει τους συγγενείς της μέσω κλήσης Zoom.

Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας στις ΗΠΑ στις περισσότερες μεγάλες πόλεις εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί κανόνες που έχουν επιβληθεί από τις τοπικές και πολιτειακές αρχές και οι οποίοι περιορίζουν τις δημόσιες συναθροίσεις, έχουν οδηγήσει στην αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων και εστιατορίων.

Η παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη, η οποία πραγματοποιείται την Ημέρα των Ευχαριστιών εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, ήταν σημαντικά περιορισμένη. Η διαδρομή μειώθηκε από σχεδόν 5 χιλιόμετρα σε μόλις ένα τετράγωνο, ενώ απαγορεύονταν οι θεατές.

Εξάλλου η γιορτή συμπίπτει με μια περίοδο μεγάλων οικονομικών δυσκολιών για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν κάποιου είδους επιδόματος ανεργίας, ενώ νέο κύμα απολύσεων αναμένεται καθώς οι κυβερνήτες επιβάλλουν νέους περιορισμούς στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να ανασχέσουν την εξάπλωση της covid-19.

Η Άζια Φόρμαν, που μαζί με την αδελφή έχουν συνιδρύσει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο να ενημερώσει για ζητήματα ψυχικής υγείας, εργαζόταν χθες Πέμπτη το απόγευμα για να ετοιμάσει 500 πιάτα με φαγητό –κοτόπουλο, μακαρόνια, τυρί, λαχανικά και γλυκοπατάτα--στην Ουάσινγκτον.

“Θέλαμε να προσφέρουμε φαγητό σε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται οπότε η γαλοπούλα ήταν εκτός προϋπολογισμού”, εξήγησε. “Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει να βρουν νέα δουλειά για να προσφέρουν στην οικογένειά τους λόγω της covid-19. Δεν φταίνε”, πρόσθεσε.

Ο αριθμός των νοσηλειών λόγω κορονοϊού έφτασε την Τετάρτη αριθμό ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 89.000, ενώ οι εδικοί προειδοποίησαν ότι οι συναθροίσεις λόγω της Γιορτής των Ευχαριστιών ενδέχεται να προκαλέσουν νέα άνοδο των κρουσμάτων και των θανάτων.

Παρά τη σύσταση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) σχεδόν 6 εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν με αεροπλάνο από την προηγούμενη Παρασκευή ως την Τετάρτη, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών. Ο αριθμός είναι υποδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι.

Πολλοί Αμερικάνοι δεν έχουν συναντήσει τους συγγενείς τους επί μήνες και θεώρησαν τη γιορτή αυτή αρκετά σημαντική ώστε να αγνοήσουν τους κινδύνους.

Η Μάργκαρετ Μπούλαρντ, δικηγόρος από την Ατλάντα, δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της παίρνουν όλες τις προφυλάξεις από τότε που ξέσπασε η πανδημία, λίγο μετά τη γέννηση του γιου τους. Ταξίδεψαν με το αυτοκίνητο από τη Τζόρτζια ως τη Βόρεια Καρολίνα για να περάσουν τη Γιορτή των Ευχαριστιών με τα πεθερικά της, που επίσης τηρούν με προσοχή όλα τα μέτρα.

“Όσο και να θέλουμε να δούμε άλλους συγγενείς μας, γνωρίζουμε ότι θα εκτεθούμε σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, αν το κάνουμε”, εξήγησε η Μπούλαρντ.