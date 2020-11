Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αλεξανδρούπολη: Φτιάχνουν νέα ΜΕΘ (εικόνα)

“Ελπίζω ο Θεός να μας λυπηθεί!”. Το συγκλονιστικό μήνυμα του Διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.



Ασφυκτική είναι η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, όπου αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 93 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 71 στις Μονάδες Covid-19, 18 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τέσσερις στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων.

Ταυτόχρονα στο νοσοκομείο διακομίζονται καθημερινά βαριά περιστατικά (εγκεφαλικά, κ.ά) από όλη την Περιφέρεια.

Διοίκηση και γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος οδηγήθηκαν στην απόφαση να γκρεμίσουν τοίχους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ακόμη πτέρυγα ΜΕΘ, οκτώ κλινών.



“Ελπίζω ο Θεός να μας λυπηθεί!”, αναφωνεί ο Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Καθηγητής Θεοδόσης Μπιρμπίλης, του οποίου το μήνυμα συγκλονίζει:



“Τοίχοι πέφτουν για νέα ΜΕΘ 8 κλινών από το πουθενά, πίεση από παντού για ασθενείς με covid-19, νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε γειτονικές πόλεις, και καθημερινά, εγκεφαλικά επεισόδια από ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου, και καρκίνοι. Ελπίζω ο Θεός να μας λυπηθεί!”.



Υπενθυμίζεται πως μόλις προ είκοσι ημερών, στο νοσοκομείο “στήθηκε” πτέρυγα ΜΕΘ μέσα σε ένα 24ωρο.

