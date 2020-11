Οικονομία

ΕΦΚΑ: Συμψηφισμός χρεών και παράταση στις πληρωμές των εισφορών

Δυνατότητα για συμψηφισμό των χρεών με τις μελλοντικές εισφορές δίνεται από τον ΕΦΚΑ, που έδωσε παράταση στην προθεσμία πληρωμών.

Την παράταση έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 της προθεσμίας πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Οκτωβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, αποφάσισε το ΔΣ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα, μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, να δηλώσουν, εάν επιθυμούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές εισφορές τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την εκκαθάριση του 2019 ή να τους επιστραφούν τα αναλογούντα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Εφόσον προβούν στην επιλογή του συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου τους με τις μελλοντικές εισφορές τους, θα κληθούν να καταβάλουν μόνο την όποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του πιστωτικού υπολοίπου και της εισφοράς του Οκτωβρίου 2020, καθώς η πρόθεσή τους αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στην έκδοση των ειδοποιητηρίων των εισφορών του Οκτωβρίου 2020, που αναρτήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπό τους υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά και έχουν ήδη δηλώσει ή δηλώσουν, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020 ότι επιθυμούν το συμψηφισμό, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την εισφορά και τον επόμενο μήνα θα γίνει αυτόματα η εξόφληση.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος δεν έχει δηλώσει ή δεν δηλώσει ότι επιθυμεί να τα συμψηφίσει, οφείλει να πληρώσει τις εισφορές του, δεδομένου ότι εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα του επιστραφεί το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου στο λογαριασμό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ειδοποιητηρίων του 2019 έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους, που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016, καθώς, από την 1η Ιανουαρίου 2020, δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με τα εισοδήματα και ο κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα την κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλει».