Η Τουρκία απέρριψε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα Βαρώσια

Για «εκβιασμό» κάνει λόγο η Άγκυρα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για εκτός πραγματικότητας ψήφισμα.

Η Τουρκία απέρριψε σήμερα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς το «αποκομμένο από τις πραγματικότητες» και κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Χθες, Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μη δεσμευτικό ψήφισμα το οποίο καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να «αναλάβουν δράση και να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος της Τουρκίας, μια κίνηση που είναι πιθανό να ενισχύσει την υποστήριξη στην προσπάθεια της Γαλλίας να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον ερχόμενο μήνα.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε στις 15 Νοεμβρίου τα Βαρώσια μια περιφραγμένη περιοχή που παρέμενε ουδέτερη ζώνη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Η Άγκυρα υποστήριξε το μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων τον περασμένο μήνα προκαλώντας τις επικρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο και εκείνα των Τουρκοκυπρίων χωρίς να υποκύπτει σε οποιεσδήποτε απειλές και εκβιασμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το ψήφισμα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των προσπαθειών οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ «να τεθούν υπό ομηρία» από το κυπριακό ζήτημα, προστίθεται.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει το ψήφισμα και κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι «προκατειλημμένο και αποκομμένο από τις πραγματικότητες» στην Κύπρο.

«Αν αυτή η προσέγγιση και νοοτροπία διατηρηθούν, δεν θα είναι δυνατό για τους θεσμούς της ΕΕ να συμβάλουν εποικοδομητικά στη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.