Δένδιας στο Bloomberg: Οι ηγέτες της ΕΕ να δείξουν στην Τουρκία τα όριά της

Ο υπουργός Εξωτερικών καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, προκειμένου να περιορίσει την «παραβατική και προκλητική πολιτική» της Άγκυρας.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να προσποιείται ότι η Τουρκία ενεργεί με αποδεκτό τρόπο στην περιοχή», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, προκειμένου να περιορίσει την «παραβατική και προκλητική πολιτική» της Άγκυρας.

Το πρακτορείο Bloomberg υπενθυμίζει πως στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής που συζητήθηκε το θέμα της Τουρκίας τον Οκτώβριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Άγκυρα να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες στην περιοχή, με το τουρκικό πλοίο Όρουτς Ρέις όμως να επανέρχεται λίγες ημέρες αργότερα.

«Η Ευρώπη πρέπει να θέσει όρια στη συμπεριφορά» αυτή της Τουρκίας, καθώς έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών. Εάν δεν αναληφθεί δράση, προσθέτει, «η Τουρκία θα έχει την εντύπωση ότι μπορεί να συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά χωρίς κανένα περιορισμό».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του θέλει να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Δένδιας σημειώνει πως αν αυτό το σήμα για συνεργασία σηματοδοτήσει από πλευράς της Άγκυρας «την αρχή μιας πλήρους αλλαγής πορείας για την Τουρκία, κανείς δεν θα είναι πιο ευτυχισμένος από την Ελλάδα». Εάν η Τουρκία τηρεί τους διεθνείς κανόνες, «κανείς δεν θα την ενθαρρύνει περισσότερο», προσθέτει.

Αναφερόμενος στην απόφαση για εμπάργκο όπλων που έχει ζητήσει η Ελλάδα από τους Ευρωπαίους εταίρους της και κυρίως από τη Γερμανία, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη χώρα και οικονομία της ΕΕ, διαθέτει τους μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπιών για να σταματήσει την εξαγωγή όπλων σε χώρες που πρόκειται να τα στρέψουν εναντίον δύο μελών της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Το Bloomberg σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία σχετικά με τη θαλάσσια οριοθέτηση, προσθέτοντας "εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το ζήτημα θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο, λέει η Αθήνα".

«Εάν η τουρκική πλευρά θελήσει να βρει λύσεις με την Ελλάδα, αυτό θα είναι πολύ εύκολο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών. «Βρήκαμε λύσεις με όλους τους άλλους γείτονές μας». «Η ΕΕ επέτρεψε στην Τουρκία να καταλήξει σε λάθος συμπεράσματα»

«Ορισμένες φορές η ΕΕ επέτρεψε στην Τουρκία να καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα, και αυτό δεν είναι καλό για την Τουρκία, δεν είναι καλό για την Ένωση, δεν είναι καλό για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή», τονίζει ο κ. Δένδιας σε άλλη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια.

«Η Τουρκία προσπαθεί να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Προέδρου Αλ Σίσι στην Αίγυπτο […], εισέβαλε στη Συρία και στο Ιράκ», αναφέρει ο κ. Δένδιας προσθέτοντας πως η Τουρκία «είναι παρούσα όπου υπάρχει πρόβλημα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα που θα δώσουν στην Τουρκία ένα σαφές σημάδι ότι έχει ξεπεράσει τα όρια, ότι η συμπεριφορά της είναι απαράδεκτη», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.