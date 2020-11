Κοινωνία

Μάτι: Δίωξη για κακουργήματα ζητά η χήρα Φύτρου

Νέα στοιχεία και αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Βαρβάρα Φύτρου που έχασε από την φωτιά τον σύζυγο και τα δύο της παιδιά.

Με βολές κατά της Εισαγγελίας που αρνήθηκε τον περασμένο Αύγουστο την αίτηση του ανακριτή της υπόθεσης της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, για αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα και την επέκταση της ποινικής δίωξης και σε άλλους, πλην των ήδη 20 κατηγορουμένων, η Βαρβάρα Βουκάκη-Φύτρου, που έχασε από την φωτιά τον σύζυγο και τα δύο της παιδιά, ζητά από τον δικαστικό λειτουργό να επανέλθει στο αίτημα του.

Με αίτηση της προς τον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη που χειρίζεται την υπόθεση της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, που άφησε πίσω της 102 νεκρούς, η κ. Φύτρου του ζητά όχι μόνο να επαναφέρει το αίτημα του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων λόγω νεώτερων στοιχείων που προέκυψαν από την ανάκριση, αλλά και να ζητήσει από τους Εισαγγελείς να αιτιολογήσουν «επαρκώς και εμπεριστατωμένα» την απόρριψη του προηγούμενου ανάλογου αιτήματος που υπέβαλε στις 24.7.2020 ο ανακριτής.

Σημειώνει μάλιστα η κ. Φύτρου, δια του συνηγόρου της Βασίλη Καπερνάρου, ότι η Εισαγγελία «μέχρι σήμερα έχει για άγνωστους λόγους αποφύγει» να αιτιολογήσει την άρνηση της στο αίτημα του ανακριτή. Παραθέτει μάλιστα σειρά δεδομένων που είχε θέσει ο ανακριτής στην Εισαγγελία σχετικά με την -κάκιστη- διαχείριση της κρίσης από την Πυροσβεστική, τόσο ως προς τα εναέρια μέσα και τη διάταξη χερσαίων μονάδων όσο και ως προς τον κίνδυνο των κατοίκων της περιοχής, στα οποία -όπως τονίζει η αιτούσα- η αρμόδια αντιεισαγγελέας «ουδόλως απάντησε».

Στην αίτηση της η κ. Φύτρου επικαλείται νέα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ανακριτής, για τα οποία έλαβε γνώση καθώς της χορηγήθηκε αντίγραφο του συνόλου της δικογραφίας. Σύμφωνα με την αιτούσα προκύπτουν σειρά δεδομένων που αποδεικνύουν δόλια συμπεριφορά στελεχών της Πυροσβεστικής και όχι αμέλεια, όπως δέχεται η κατηγορία, καθώς φαίνεται να παραποίησαν στοιχεία ώστε να μην αποκαλυφθεί η αδιαφορία τους να ασκήσουν τα καθήκοντα τους.

Η αιτούσα παραθέτει μεταξύ άλλων, παραποιημένη καταγραφή στο Ημερολόγιο της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος της επίμαχης ημέρας της φωτιάς, η οποία αναφέρει ότι έγιναν από Σούπερ Πούμα 37 ρίψεις νερού στο Νέο Βουτζά. Όπως αναφέρει η αιτούσα, οι δύο υπεύθυνοι για τις καταγραφές στο επίμαχο ημερολόγιο, κατέθεσαν στον ανακριτή ότι δεν είναι δικά τους τα γράμματα αυτής της καταγραφής. Επιπλέον και οι δύο εξέφρασαν αμφιβολίες αν πράγματι θα μπορούσε το συγκεκριμένο εναέριο μέσο να κάνει τόσες ρίψεις σε μία αποστολή. Η κ. Φύτρου κατηγορώντας συγκεκριμένο στέλεχος της Πυροσβεστικής, ήδη κατηγορούμενο για πλημμέλημα, τονίζει στην αίτηση της πως «η αναφορά στο ημερολόγιο είναι ψευδής. Είναι ψευδές ότι έγιναν 37 ρίψεις. Η αλήθεια είναι ότι πλαστογράφησε ο… ή ο εντεταλμένος του, το ημερολόγιο της ΥΕΜΠΣ, προκειμένου να δημιουργήσει ενώπιόν Σας την ψευδή εντύπωση, ότι ουδόλως επέδειξε δόλια συμπεριφορά και ότι αδιαφόρησε να ασκήσει τα καθήκοντά του... Δεκάδες μάρτυρες πυροσβέστες κατέθεσαν ότι όχι μόνον δεν έγιναν ρίψεις αλλά και ότι δεν τους δόθηκε εντολή απογείωσης εκείνες τις ώρες από την ΥΕΜΠΣ και τον διοικητή της».

Αντίστοιχα η κ. Φύτρου αναφέρει πως από καταθέσεις αξιωματικών Πυροσβεστικής, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, προέκυψε πως το μοναδικό Σινούκ που πέταξε στην περιοχή είχε ώρα απογείωσης τις 18.10 «και όχι 17:00, που ψευδώς αναγράφεται στο ημερολόγιο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η αληθής ώρα απογείωσης αναγράφεται στο ημερολόγιο του ΓΕΕΘΑ της 23.7.2018, όπου αναφέρεται ως ώρα απογείωσης η 18:10 από το αεροδρόμιο Μεγάρων». Επίσης η αιτούσα αναφέρεται σε κατάθεση στελέχους της Πυροσβεστικής που είπε πως «τα μέλη του ΕΣΚΕ ενημερώθηκαν το πρώτον για εντοπισμό ανθρώπων στη θάλασσα από το ΛΣ, το οποίο είχε προηγουμένως ενημερωθεί από τις αντίστοιχες Αρχές της … Δανίας». Τέλος η κ. Φύτρου αναφέρεται κατά την παράθεση στοιχείων και στο θέμα της σύμβασης που υπογράφηκε τον περασμένο Μάιο για την ετήσια συντήρηση καταγραφών φωνής στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια στοιχείων χρήσιμων για την ανάκριση.

Μετά από αυτά η κ. Φύτρου, τονίζοντας τις εκ των υστέρων «ψευδείς καταγραφές» και «πλαστογραφίες» ημερολογίων αναφέρει προς τον ανακριτή: «Ποιον κατηγορούμενο θα καλέσετε προκειμένου να απολογηθεί, σχετικώς με την, δήθεν, αμελή συμπεριφορά του εκείνη την τραγική ημέρα, όταν όλοι τους γνώριζαν από πριν την κατάσταση, είχαν τη δυνατότητα να δώσουν εντολή απογείωσης των ελικοπτέρων και των αεροσκαφών, αλλά δεν το έκαναν, αποδεχόμενοι το μοιραίο αποτέλεσμα από τον επερχόμενο κίνδυνο που είχαν ήδη διαπιστώσει;».