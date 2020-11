Πολιτική

Δελλατόλας – Τσαπανίδου για το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο δημοσιογράφοι σχολίασαν τις τελευταίες εξελίξεις και τα σενάρια για το άνοιγμα των σχολείων.