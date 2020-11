Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Μείωση μολύνσεων και νοσηλειών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης του πανεθνικού lockdown.

Το ποσοστό των νέων μολύνσεων του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες μειώθηκε την Παρασκευή στη Γαλλία, μια μέρα πριν το άνοιγμα των καταστημάτων που πωλούν μη απαραίτητα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των λοιμώξεων που καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε σε 12.459, σε σύγκριση με 13.563 χθες Πέμπτη και 22.882 την περασμένη Παρασκευή.

Από την έναρξη της πανδημίας, τουλάχιστον 2,19 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί στη χώρα.

Τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των νοσηλειών εξαιτίας της Covid-19 μειώθηκε κατά 662, φτάνοντας τις 28.648 καθώς και ο αριθμός των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ, (κατά 135, φτάνοντας τις 3.883), συνεχίζοντας την πτωτική τάση των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το πανθενικό lockdown που τηρείται από τις 30 Οκτωβρίου ενδέχεται να αρθεί στις 15 Δεκεμβρίου, αν μέχρι τότε ο αριθμός των ημερήσιων λοιμώξεων μειωθεί σε 5.000 και ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 σε ΜΕΘ φτάσει μεταξύ 2.500 και 3.000.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης σήμερα 957 θανάτους από τον ιό. Σε αυτό τον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται 564 θάνατοι που επιβεβαιώθηκαν σε γηροκομεία τις τελευταίες τρεις μέρες και 393 που καταγράφηκαν σήμερα σε νοσοκομεία. Την Πέμπτη είχαν ανακοινωθεί 339 θάνατοι σε νοσοκομεία.