Κορονοϊός - Μητσοτάκης: μειώνεται το ιικό φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα

Τόνισε, από τη Θεσσαλονίκη, ότι το ΕΣΥ πιέστηκε και συνεχίζει να πιέζεται, αλλά ταυτόχρονα "αντέχει και θα αντέχει". Τι είπε για το εμβόλιο.

«Θα την ξεπεράσουμε κι αυτή την κρίση κι όταν την ξεπεράσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Θα είναι πιο ισχυρό σε επίπεδο εξοπλισμού, θα είναι και πιο ισχυρό σε επίπεδο προσωπικού. Και με το καλό, όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, όλοι μαζί θα οικοδομήσουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εμβόλια που αναμένονται, στο σχέδιο εμβολιασμού των πολιτών και στα fake news και τόνισε «πόσο σημαντικό είναι τώρα που θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εμβολιαστική εκστρατεία να μιλήσουν πάνω από όλα οι ειδικοί, οι επιστήμονες για το πόσο απαραίτητο είναι να κάνουμε όλοι το εμβόλιο" ενώ πρόσθεσε: "Πρέπει να τονίσω ακόμη μια φορά ότι το εμβόλιο θα είναι δωρεάν από την πολιτεία, δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά στηριζόμαστε στην κοινή λογική των συμπολιτών μας αλλά κυρίως στις συμβουλές που θα δώσουν πάνω από όλα οι ειδικοί, οι γιατροί, για να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσει και το μεγάλο εμβολιαστικό πρόγραμμα».

Νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ

Σε συζήτηση που είχε για τους γιατρούς, για τον αριθμό των ΜΕΘ του νοσοκομείου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν σήμερα 25 κλίνες ΜΕΘ και θα προστεθούν ακόμα 30 κλίνες ΜΕΘ και 8 ΜΑΦ με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος και χρονοδιάγραμμα παράδοσης τις 26 Φεβρουαρίου.

«Θα είναι μία μεγάλη παρακαταθήκη όλη αυτή η δωρεά που γίνεται από το Ίδρυμα Νιάρχος, για το νοσοκομείο και στην μάχη κατά του COVID αλλά και για την επόμενη μέρα. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι είχαμε λίγες κλίνες ΜΕΘ στην πατρίδα μας. Ξέρετε πολύ καλά τι τεράστια προσπάθεια έγινε ώστε να αναπτυχθούν περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ αυτή τη δύσκολη περίοδο", υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το σύστημα δουλεύει στο κόκκινο και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε εδώ πέρα για να ωραιοποιήσουμε καμία απολύτως κατάσταση. Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε -όπως σας είπα- τη στήριξη σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα η οποία δοκιμάζεται, να έχω μία προσωπική εικόνα της κατάστασης αλλά και να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και της αισιοδοξίας». Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο χώρο που κατασκευάζονται οι νέες ΜΕΘ, χαρακτήρισε "εντυπωσιακό" το έργο και και ζήτησε «να κάνετε ότι περνάει από το χέρι σας να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα με τον αγώνα των γιατρών είπε ότι πρέπει και οι πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα με την τήρηση των μέτρων και τόνισε: «Ελπίζω να είναι η πρώτη και μακάρι να είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση και ειδικά στους ειδικευόμενους πέσατε στα βαθιά αλλά ξέρω ότι κάνετε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Πραγματικά εύχομαι να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά ποτέ μία τέτοια κρίση, αλλά αν ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί κι αυτό που πρέπει, από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, μέχρι τους απλούς πολίτες από τους οποίους δεν ζητάμε πολλά πράγματα: Ζητάμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους εκτός και εντός σπιτιών, να βρίσκονται με την οικογένειά τους. Θα την ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και όσο πιο σύντομα την ξεπεράσουμε, τόσο λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές θα έχουμε».

Οι γιατροί, στη διάρκεια της συζήτησης με τον πρωθυπουργό είπαν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και τα υπόλοιπα περιστατικά, εκτός της πανδημίας, και ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε:«Έτσι είναι. Κάνετε μια σπουδαία δουλειά. Και θέλω να τονίσω ότι δεν σταμάτησαν -το έχω πει πολλές φορές- οι Έλληνες να αρρωσταίνουν από άλλες ασθένειες λόγω COVID. Και είναι πολύ σημαντικό το Σύστημα Υγείας να ανταποκρίνεται από τη μια στην πανδημία και από την άλλη στις ανάγκες των συμπολιτών μας, πόσω μάλλον συμπολίτες μας οι οποίοι είναι από τη φύση τους ευάλωτοι, έχουν ανάγκη από τακτική, εβδομαδιαία υποστήριξη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και τα δύο, οπότε δεν θέλω να ξεχνάμε ότι πίσω από τον COVID υπάρχει και ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο ασχολείται με όλες τις υπόλοιπες ασθένειες, τα έκτακτα περιστατικά. Ξέρω ότι κάνετε μια σπουδαία δουλειά».

Το ΕΣΥ αντέχει και θα αντέξει

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη κατά της πανδημίας στην πρώτη γραμμή και υπογράμμισε:«Είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι. Ολη η ελληνική κοινωνία στέκεται με σεβασμό απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέστηκε και πιέζεται, όμως αντέχει και θα αντέξει».

Παράλληλα είπε ότι όλη η ελληνική κοινωνία στέκεται με σεβασμό απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επισήμανε: «Δεν είμαστε εδώ πέρα για να ωραιοποιήσουμε καμία απολύτως κατάσταση. Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε -όπως σας είπα- τη στήριξη σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα η οποία δοκιμάζεται, να έχω μία προσωπική εικόνα της κατάστασης αλλά και να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και της αισιοδοξίας».

Συνομιλώντας με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό τους ευχαρίστησε για τον αγώνα που δίνουν στην πρώτη γραμμή και σημείωσε: «Κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά. Είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι. Ολη η ελληνική κοινωνία στέκεται με σεβασμό απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέστηκε και πιέζεται. Αντέχει όμως και θα αντέξει. Και να ξέρετε ότι θα έχει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας και την αμέριστη προσωπική μου φροντίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς στέλνετε πάνω από όλα το μήνυμα ότι μέχρι να περάσει αυτή η κρίση πρέπει όλοι να προσέχουμε. Έχουμε ήδη τις πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι αρχίζει κάπως να μειώνεται το ιικό φορτίο ειδικά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι και όλοι οι συμπολίτες μας θα καταλάβουν ότι και ως ένδειξη σεβασμού σε εσάς πάνω από όλα, που δίνετε αυτόν τον αγώνα 24 ώρες το 24ωρο πρέπει όλοι να προσέξουμε για να περάσουμε στην άλλη όχθη του ποταμού με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά ειδικά γιατί ξέρω ότι και στην παιδοψυχιατρική κάνετε μια σπουδαία δουλειά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε δώρο ένα χειροτέχνημα από τα παιδιά του παιδοψυχιατρικού τμήματος.

Εκπρόσωπος των νοσηλευτριών, υποδεχόμενη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, μας τιμά η παρουσία σας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ευελπιστούμε στην περαιτέρω στήριξή σας γιατί το προσωπικό καταβαλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον πολύ μεγάλο αριθμό των ασθενών και αυτό εμπράκτως καθημερινά το κάνει με αυτοθυσία και υπεράνθρωπη προσπάθεια». «Στο πρόσωπό σας να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ειδικά στο προσωπικό του Ιπποκρατείου. Ξέρω τι έχετε κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Ξέρετε ότι και η πολιτεία έχει σταθεί δίπλα στο νοσοκομείο, το έχει ενισχύσει με παραπάνω προσωπικό, αυτή ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ξεπεράσουμε και αυτή την περιπέτεια. Και ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, στο πρόσωπό σας σε όλες τις νοσηλεύτριες, σε όλους τους νοσηλευτές, σε όλη τη χώρα και ειδικά εδώ στο Ιπποκράτειο το οποίο βρέθηκε, βρίσκεται και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Επίσκεψη στο ΕΚΑΒ

Ο επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού ήταν η Πυλαία, όπου επισκέφθηκε τον θάλαμο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, ο οποίος εκσυγχρονίστηκε και λειτουργεί με νέα μορφή εδώ και 10 περίπου μέρες. Από το νέο θάλαμο επιχειρήσεων, χειριστές μπορούν να βλέπουν ζωντανά όλες τις μονάδες ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε μέσα από τον ασύρματο του ΕΚΑΒ σε όλα τα πληρώματα που βρίσκονταν σε βάρδια σε Αθήνα, Λάρισα, Καβάλα, Γιάννενα και σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη προλόγισε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου ο οποίος είπε: «Καλημέρα σε όλους σας, είμαι ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Νίκος Παπαευσταθίου και έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ, του Παραρτήματος τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, τον Πρωθυπουργό τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να σας απευθύνει ένα χαιρετισμό για να σας εμψυχώσει και να σας ευχαριστήσει ουσιαστικά για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρετε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο και να είστε δίπλα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας».

Στον χαιρετισμό του προς τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλημέρα σας, καλημέρα από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ. Θέλω από καρδιάς και πιστεύω εκ μέρους όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες όπου η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά. Γνωρίζετε καλά ότι ο ρόλος σας είναι απολύτως κρίσιμος. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται σήμερα ουσιαστικά ως μία μεγάλη υγειονομική περιφέρεια και η ασφαλείς και γρήγορες διακομιδές των ασθενών προς τα νοσοκομεία που πρέπει να τους περιθάλψουν είναι απολύτως καθοριστική, προκειμένου να μπορούμε όλοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, να ξέρετε ότι απολαμβάνετε της αγάπης, της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Και να γνωρίζετε -όπως πιστεύω το έχουμε αποδείξει- ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο ΕΚΑΒ, δίπλα στους διασώστες, στους γιατρούς, τους οδηγούς, σε όλες και σε όλους που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους εαυτούς τους και είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι σε αυτή τη μεγάλη συλλογική εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε, για να πολεμήσουμε αυτή την πρωτοφανή πανδημία». Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι όλη η χώρα είναι μια ενιαία υγειονομική περιφέρεια. "Είμαστε όλοι μια ομάδα γιατι και αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή και με τον Υπουργό και με τον Γενικό και με όλα τα στελέχη, ότι ουσιαστικά σε μια κρίση πανδημίας η χώρα είναι μια υγειονομική περιφέρεια, άρα όλες οι διακομιδές -είτε γίνονται με ασθενοφόρα είτε αν χρειάζεται μέχρι και αεροπορικώς- παίζουν κρίσιμο ρόλο ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 'Αρα ο ρόλος σας είναι απολύτως καθοριστικός, σας έχουμε μέσα στην καρδιά μας και σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ" τόνισε.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν στην επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ: Πριν το «νέο ΕΣΥ» ας ασχοληθεί με το σημερινό που καταρρέει με ευθύνη του



"Πυρά" στην κυβέρνηση, με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να ασχοληθεί με το ΕΣΥ, που όπως λέει, καταρρέει με ευθύνη του.

"Την ώρα που τα νοσοκομεία σε όλη τη βόρεια Ελλάδα καταρρέουν οι υγειονομικοί τα κρατάνε με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο κ. Μητσοτάκης πήγε σαν κλέφτης στη Θεσσαλονίκη για να κάνει επικοινωνιακό σόου. Aφού απέκλεισαν όλους τους εργαζόμενους του Ιπποκράτειου και του Παπαγεωργίου υπό το φόβο διαμαρτυριών, επέτρεψαν μόνο σε μέλη της ΔΑΚΕ να τον «υποδεχθούν»" αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

"Πριν ασχοληθεί με τις ψεύτικες υποσχέσεις για το νέο ΕΣΥ, ας κοιτάξει ο κ. Μητοστάκης το σημερινό ΕΣΥ που καταρρέει από την αδράνεια της κυβέρνησης. Από το γεγονός ότι 9 μήνες δεν έχει κάνει μία μόνιμη πρόσληψη γιατρού, δεν έχει επιτάξει τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, δεν έχει συνταγογραφήσει τα τεστ και έχει μετατρέψει τη διάγνωση της νόσου σε προϊόν πολυτελείας προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων. Και κυρίως από το γεγονός ότι την ώρα που μιλά για «νέο ΕΣΥ», δρομολογεί περικοπές 600 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Υγείας για το 2021".