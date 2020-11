Κόσμος

Κορονοϊός: ξεκινά ο εμβολιασμός στη Βρετανία

Εντολή, να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, έλαβαν από αξιωματούχους τα νοσοκομεία στη Βρετανία, με τους υγειονομικούς να παίρνουν πρώτοι σειρά.

Τα νοσοκομεία θα παραλάβουν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου, που δημιουργήθηκε από την Pfizer, μεταξύ 7 Δεκεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα The Guardian.

Αυτό το εμβόλιο, του οποίου τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν 95% αποτελεσματικότητα, πρέπει να φυλάσσεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Από τη στιγμή που το εμβόλιο φύγει από το εργοστάσιο στο Βέλγιο, μπορεί να απομακρυνθεί υπό τους -70C μόνο τέσσερις φορές προτού εγχυθεί σε κάποιον. Γι αυτό και αποφασίστηκε να εμβολιαστούν πρώτα γιατροί και νοσηλευτές και ύστερα οι ευπαθείς ομάδες που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραγγείλει 40 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer και αναμένει 10 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης έχει επίσης παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από την AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τα οποία δεν χρειάζεται να διατηρούνται σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες.

Ανώτεροι αξιωματούχοι υγείας ανέφεραν πάντως ότι οι γιατροί στην Αγγλία θα λάβουν ειδοποίηση 10 ημέρες πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διάθεση εμβολίων Covid.

Πηγή: dailymail.co.uk