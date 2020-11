Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: φως… στο τούνελ παρά τους εκατοντάδες θανάτους σε ημερήσια βάση

Οι Ιταλοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για ψώνια μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και οι λοιμωξιολόγοι προειδοποιούν…

Νέα μείωση των ημερήσιων κρουσμάτων και των θανάτων από κορονοϊό, καταγράφεται σήμερα στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα καταγράφηκαν 20.648 νέα περιστατικά και έχασαν τη ζωή τους 541 άνθρωποι.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 176.934 διαγνωστικά τεστ και το ποσοστό των θετικών στον ιό είναι 11,7%. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, ο αριθμός των τεστ είναι πιο περιορισμένος σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Χθες, παράλληλα, καταγράφηκαν 26.323 νέα κρούσματα, με 686 νεκρούς.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 3.753 ασθενείς (δηλαδή 9 λιγότεροι από χθες), ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους έχουν εισαχθεί 32.879 άνθρωποι, 420 λιγότεροι απ' ο,τι χθες.

Σήμερα το πρωί, βάσει της μερικής «χαλάρωσης» των περιοριστικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, στο Μιλάνο και στο Τορίνο μπόρεσαν να ανοίξουν και πάλι σχεδόν όλα τα καταστήματα, εκτός από τα εμπορικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, καταγράφηκε μεγάλη αγοραστική κίνηση στις κύριες εμπορικές οδούς των δυο αυτών ιταλικών πόλεων.

Πολλοί Ιταλοί λοιμωξιολόγοι, τέλος, θέλησαν να τονίσουν και πάλι ότι οι αγορές των δώρων των Χριστουγέννων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν συνωστισμό και να θέσουν σε κίνδυνο τις θετικές επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων, που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.