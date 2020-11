Οικονομία

Το lockdown αύξησε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η εικόνα της κατανάλωσης του Νοεμβρίου παραπέμπει σε άνοδο της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αγορά καυσίμων.

Εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το «λοκντάουν» της άνοιξης εμφανίζει τις τελευταίες εβδομάδες η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τον Νοέμβριο σημείωσε άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αντίστοιχα, στην αγορά καυσίμων σημαντική αύξηση παρουσιάζει εφέτος (μέχρι τον Μάιο) μόνο η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης ενώ στα υπόλοιπα καύσιμα η πτώση είναι διψήφια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η εικόνα της κατανάλωσης του Νοεμβρίου - λίγες ημέρες πριν κλείσει ο μήνας - παραπέμπει σε άνοδο της ζήτησης κατά 1,42% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (3.552 γιγαβατώρες εφέτος έναντι 3.502 πέρυσι). Συγκριτικά, τον Μάρτιο του 2020 όταν επιβλήθηκε το πρώτο «λοκντάουν» η ζήτηση ρεύματος μειώθηκε κατά 3,44%, ενώ ακολούθησαν ο Απρίλιος με -12,18%, ο Μάιος με -10.15%, ο Ιούνιος με -17,19%. Μονοψήφια (4-6%) ήταν η πτώση της ζήτησης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της αγοράς, αλλά και την πτώση του τουρισμού. Τα στοιχεία δείχνουν, ωστόσο, ότι παρά το «lockdown» καταγράφονται ανοδικές τάσεις στην κατανάλωση ενέργειας.

Στην αγορά καυσίμων, σύμφωνα με στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας, η μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης την άνοιξη, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών οδήγησε τους περισσότερους καταναλωτές σε επίσπευση των αγορών και αποθεματοποίηση ενόψει του χειμώνα. Έτσι στο 10μηνο καταγράφεται αύξηση της κατανάλωσης άνω του 40%. Όμως τον Οκτώβριο, οπότε άρχισε εκ νέου η διάθεση του πετρελαίου στην αγορά καταγράφεται πτώση της τάξης του 30% εξαιτίας ακριβώς της αποθεματοποίησης που προηγήθηκε.

Στα καύσιμα κίνησης, βενζίνες και ντήζελ η πτώση της κατανάλωσης στο δεκάμηνο είναι αντίστοιχα 13 και 10 % και οφείλεται στον περιορισμό των μετακινήσεων, την πτώση του τουρισμού, το κλείσιμο των σχολείων, κ.λπ. Ειδικά στα αεροπορικά καύσιμα και τη ναυτιλία που επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό, η πτώση της κατανάλωσης κυμαίνεται στο 50%.