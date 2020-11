Κόσμος

Κυπριακό: Στη Λευκωσία η απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η Λουτ θα έχει συναντήσεις με Αναστασιάδη και Τατάρ. Μετά την Λευκσωία θα επισκεφθεί την Αθήνα.

Με την ειδική αντιπρόσωπο του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία για το Κυπριακό συναντάται σήμερα η ειδική απεσταλμένη του γγ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ.

Η κ. Λουτ θα βρίσκεται στην Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές του νέου έτους, ενώ θα έχει και χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.

Συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη 01/12, θα έχει συνάντηση πρώτα με τον Ε. Τατάρ στις 11:00 το πρωί, ενώ στις 14:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντησή της με τον κ. Αναστασιάδη.

Αν και επρόκειτο να επισκεφθεί και την Τουρκία, προς το παρόν η ημερομηνία του ταξιδιού της στην Άγκυρα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η κ. Λουτ θα αναχωρήσει από την Κύπρο την Τετάρτη 02/12 με προορισμό την Αθήνα.