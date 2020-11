Life

“Παρουσιάστε!”: Μη φας, έχουμε… διοικητή Γλάρο (εικόνες)

παρταριστές είναι οι νέες περιπέτειες των πρωταγωνιστών της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μη φας, έχουμε… διοικητή Γλάρο!

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς "Παρουσιάστε!" στον ΑΝΤ1…

O Σκορδάς και o Γούλας ανακηρύσσονται ήρωες μετά τη σωτήρια εξουδετέρωση της βόμβας. Για επιβράβευση, το υπουργείο ανακοινώνει ένα ιδιαίτερα «ζουμερό» κονδύλι για το στρατόπεδο και οι διοικητές είναι ελεύθεροι να το εκμεταλλευτούν όπως θέλουν.

Εκείνοι φυσικά τσακώνονται για το πού θα επενδύσουν τα λεφτά και για να λύσει μια και καλή τον «εμφύλιο» ο Ταξίαρχος προχωρά σε μια μεγάλη αλλαγή: διορίζει καινούργιο διοικητή για να τους βάλει επιτέλους σε τάξη,

Οι δύο ήρωες καταλήγουν υποδιοικητές. Την ίδια ώρα, οι παραγγελίες πέφτουν σύννεφο στα μαγειρευτά «Της Μανούλας Σου...» μετά την επίσημη πρόσληψη της Ναταλίας. Εκείνη όμως γρήγορα μετατρέπεται σε αδίστακτη «δικτάτορας» και η Φραντζέσκα με τον Φίλη είναι έτοιμοι να εκραγούν από την πίεση.

Στον ρόλο του Διοικητή Γλάρου, ο Χρήστος Σαπουντζής

