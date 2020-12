Πολιτική

“Lockdown” ώρα μηδέν: η πορεία της πανδημίας και οι επιπτώσεις σε υγεία και οικονομία (βίντεο)

Άδωνις Γεωργιάδης και Πάνος Σκουρλέτης διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τις υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις από τον κορονοϊό. Τι είπαν κορυφαίοι επιστήμονες.