Υγεία - Περιβάλλον

Γρίφος η άρση του Lockdown: τα σενάρια για εστίαση και λιανεμπόριο

Στα τέλη της εβδομάδας η απόφαση για το εάν και πότε θα ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες. Προβληματισμός για σχολεία και εστίαση. Νέο διάγγελμα Μητσοτάκη την Παρασκευή.

Δεδομένη θεωρείται πλέον η παράταση του lockdown στη χώρα μας, τουλάχιστον έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Η άρση του θα κριθεί με βάση τα δεδομένα και όχι με ημερομηνίες είπε άλλωστε, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. “Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει να είναι ένας δρόμος χωρίς πισωγυρίσματα” είπε χαρακτηριστικά.

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας να αποφασίσει εάν και πότε θα ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες, ενώ διχασμένοι είναι οι επιστήμονες σε ότι αφορά το άνοιγμα των σχολείων, το οποίο παραμένει βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν γίνεται με 600 διασωληνωμένους να έχουμε άρση του lockdown.

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δ. Σαρηγιάννης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το τί δείχνουν τα λύματα και εξήγησε ότι μετά τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να δούμε βελτίωση.

Την ίδια ώρα Χριστούγεννα με κλειστά εστιατόρια εισηγούνται αρκετοί επιστήμονες, ενώ το άνοιγμα του λιανεμπορίου τους προβληματίζει ιδιαίτερα. Με το βλέμμα στραμμένο στις αντοχές του συστήματος υγείας, οι ειδικοί εκτιμούν πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να μειωθούν σημαντικά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Την Παρασκευή πάντως αναμένεται νέο διάγγελμα του πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό, μέσω του οποίου θα ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων, που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Ουσιαστικά, θα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγήσει την χώρα στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ένα από τα σενάρια που κερδίζει έδαφος είναι να ανοίξουν στις 14 τα μικρά κατάστημα και ενδεχομένως στις 21 τα μεγαλύτερα.