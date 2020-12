Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: στη βόρεια Ελλάδα ειδικά κλιμάκια για “φρένο” στη διασπορά

Επιχείρηση υποστήριξης των τοπικών Αρχών και βελτίωσης του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Στη βόρεια Ελλάδα και ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Στην Έδεσσα, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια και τη Δράμα θα βρεθούν σήμερα οι Επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη υπηρεσιών με κομβικό ρόλο στον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2 με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών Αρχών και τη βελτίωση του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης, Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Επικεφαλής της Π.Υ Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ, Αλέξανδρος Κελεσίδης και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ, Δημήτρης Πύρρος.

Θα πραγματοποιηθεί σειρά συσκέψεων με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο Έδεσσας, Δημήτριο Γιάννου, τον Δήμαρχο Πέλλας, Γρηγόρη Στάμκο και τον Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη.

Στην κοινή προσπάθεια για την εντατικοποίηση των ελέγχων κεντρικός είναι ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή Πέλλας, Πέτρου Περδικάτση και του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας, Διονύση Κούγκα.

Στις συναντήσεις θα συμμετέχουν επίσης Πρόεδροι τοπικών Επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών μηχανισμών των δημοτικών και περιφερειακών Αρχών.

Στη βόρεια Ελλάδα ο Βασίλης Κοντοζαμάνης

Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, επισκέπτεται σήμερα κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Υγείας με επικεφαλής τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Τα στελέχη του υπουργείου θα επισκεφθούν τα Νοσοκομεία Κατερίνης, Χαλκιδικής, Γιαννιτσών, Λάρισας, Βόλου και Λαμίας και θα έχουν συναντήσεις με τις διοικήσεις και το υγειονομικό προσωπικό που δίνει τη μάχη με τη νόσο covid-19.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Πιερία, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη μείωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πίεση στις ΜΕΘ της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζεται παρότι ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας.