Life

“Παρουσιάστε!”: Γλάρος είναι… θα πετάξει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς "Παρουσιάστε!" στον ΑΝΤ1…

Ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο από "φαρμακερές ατάκες" και γέλιο έρχεται, σήμερα στις 21.00, στις οθόνες μας, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε απόψε:

Το νέο καθεστώς του «γοητευτικού» Διοικητή Γλάρου είναι γεγονός. Ο Σκορδάς και ο Γούλας κονταροχτυπιούνται στο «γλείψιμο» για το ποιος θα γίνει το δεξί του χέρι. Τα «Μαγειρευτά της Μανούλας Σου...» ελευθερώνονται επιτέλους απ' τον κλοιό της Ναταλίας και τα πράγματα επιστρέφουν στην παλιά καλή «χύμα» κανονικότητα. Όταν όμως ο Γλάρος απαγορέψει το ντελίβερι στο στρατόπεδο, ο Φίλης με την Φραντζέσκα αναλαμβάνουν μια δουλειά που είναι παντελώς έξω απ' τα νερά τους: το catering του φαντεζί γάμου της κόρης του Δημάρχου.

Την ίδια ώρα, οι φαντάροι βιώνουν ανεπανάληπτο χώσιμο από τον Γλάρο και αποφασίζουν να επαναστατήσουν! Ψάχνοντας το παρελθόν του, σύντομα μαθαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται με τον νέο μυστήριο διοικητή τους. Αλλά οι «ερωτοχτυπημένοι» πρώην διοικητές εθελοτυφλούν και δεν ακούνε τίποτα. Θα καταφέρουν οι φαντάροι να τους ξυπνήσουν και να ξεσκεπάσουν τον διοικητή Γλάρο;

Gallery