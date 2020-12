Πολιτική

Ο Λαγός κατέθεσε αγωγή κατά της Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται μέσω του συνηγόρου του Κ. Πλεύρη. Γιατί ζητάει αποζημίωση 100.000 ευρώ.

Αγωγή κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας κατέθεσε ο ευρωβουλευτής, Γιάννης Λαγός, καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, με αντικείμενο την δήλωση της κυρίας Σακελλαροπούλου, την ημέρα της καταδικαστικής απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Με την αγωγή που κατέθεσε ο συνήγορός του, Κώστας Πλεύρης, ο ευρωβουλευτής διεκδικεί ως αποζημίωση από την κ. Σακελαροπούλου ποσό 100.000 ευρώ για «ηθικήν παρηγορία και ψυχική ανακούφιση αφού η επίμαχη δήλωση της, της 7ης Οκτωβρίου, προσέβαλλε σύμφωνα με την αγωγή-το τεκμήριο αθωότητάς του, την προσωπικότητά του, το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του, ενώ επιπλέον επηρέασε τους δικαστές που θα δικάσουν και την έφεση του.

Ο κ. Λαγός δηλώνει πως το ποσό που θα του επιδικάσει το δικαστήριο θα το διαθέσει στο Δημόσιο Ψυχιατρείο.