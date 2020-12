Παράξενα

Αμυράς και Τσαπανίδου για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “ακτινογραφία” του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας. Πώς σχολιάζουν τα περιθώρια για νέα ή διαφορετικά μέτρα στήριξης.​