Αθλητικά

Champions League: Στους “16” Πόρτο και Λίβερπουλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνω-κάτω έγινε ο 2ος όμιλος. Τον μπελά της βρήκε φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Πόρτο και Λίβερπουλ εξασφάλισαν την Τρίτη την πρόκρισή τους στα “νοκ άουτ” ματς του Champions League, ενώ ο 2ος όμιλος “πήρε φωτιά” με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν τα δύο “χρυσά εισιτήρια” για τη “Φάση των 16”.

Η Πόρτο χωρίς να κουραστεί καθόλου πήρε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι (0-0) και προκρίθηκε στους “16” (σ.σ. οι “πολίτες” έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση). Την προσεχή εβδομάδα θα ταξιδέψει χωρίς άγχος στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, που μετά την ήττα του (4η σερί) στο “Βελοντρόμ” είναι αυτός που “καίγεται” για τη νίκη, προκειμένου να τερματίσει 3ος και να συνεχίσει στo Europa League.

Το “διπλό” της Ίντερ στο “Μπορούσια Παρκ” επί της Γκλάντμπαχ με 3-2 (πρώτη νίκη των “νερατζούρι” στον όμιλο), σε συνδυασμό με τη νίκη της Σαχτάρ επί της Ρεάλ Μαδρίτης (τη δεύτερη φέτος), έφεραν πλήρη ανατροπή των δεδομένων και την επόμενη εβδομάδα θα κριθούν τα πάντα σε Μαδρίτη (Ρεάλ-Γκλάντμπαχ) και Μιλάνο (Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ). Η Μπορούσια έχει 8 βαθμούς, Σαχτάρ και Ρεάλ από 7, ενώ στους 5 ανέβηκε η Ίντερ.

Η εντός έδρας ήττα από την Αταλάντα και η ισοπαλία με την Μπράιτον δεν εμπόδισαν την Λίβερπουλ να επικρατήσει με 1-0 του Άγιαξ και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την είσοδό της στα “νοκ άουτ” παιχνίδια της διοργάνωσης. Την τελευταία αγωνιστική, Άγιαξ και Αταλάντα θα διεκδικήσουν το δεύτερο “εισιτήριο” στη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, με την ιταλική ομάδα να “βολεύεται” και με την ισοπαλία.

Απέναντι στη... μισή Μπάγερν, που είχε προκριθεί από την 4η αγωνιστική, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν τα κατάφερε και μετά το τελικό 1-1 στο “Μετροπολιτάνο”, είναι υποχρεωμένη να τα παίξει “όλα για όλα” την προσεχή εβδομάδα στην Αυστρία, στο μεγάλο ντέρμπι του 1ου ομίλου με την Σάλτσμπουρκ. Οι Αυστριακοί με το “διπλό” νωρίτερα στη Μόσχα επί της Λοκομοτίβ (3-1) ελπίζουν σε πρόκριση στους “16” του Champions league, αρκεί να νικήσουν τους “ροχιμπλάνκος”.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

1oς Όμιλος

Λοκομοτίβ Μόσχας – Σάλτσμπουργκ: 1-3

(79΄πεν. Μίραντσουκ - 28΄,41΄ Μπερίσα, 81΄ Αντεγέμι)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: 1-1

(26΄ Ζοάο Φέλιξ - 86΄πεν. Μίλερ)

2ος Όμιλος

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ρεάλ Μαδρίτης: 2-0

(57΄ Ντεντίνιο, 83΄ Σόλομον)

Γκλάντμπαχ – Ίντερ: 2-3

(45΄+1, 76΄ Πλεά - 17΄ Νταμιάν, 64΄,73΄ Λουκάκου)

3ος Όμιλος

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: 2-1

(54΄πεν, 75΄πεν. Παγιέ - 33΄ Καμαρά)

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι: 0-0

4ος Όμιλος

Λίβερπουλ – Άγιαξ: 1-0

(58΄ Τζόουνς)

Αταλάντα – Μίντιλαντ: 1-1

(79΄ Ρομέρο - 13΄ Σολτς)