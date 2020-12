Life

Η Άν Χάθαγουεϊ για τα διδάγματα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συνέντευξη περιγράφει τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ως μητέρα.

Η Άν Χάθαγουεϊ στο πλαίσιο προώθησης της νέας της ταινίας «The Witches» αποκάλυψε πώς είναι η ζωή της την περίοδο της πανδημίας, τώρα που η ίδια και ο σύζυγος Άνταμ Σούλμαν είναι γονείς δύο παιδιών, αφού υποδέχτηκαν τον γιο τους Τζακ στα τέλη του 2019.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό Stellar της Daily Telegraph, ζητήθηκε από την ηθοποιό να περιγράψει τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ως μητέρα.

«Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού; Μπορώ να βρίσω; είπε. «Το *** πλυντήριο! Όμως, ξέρετε, είμαι πάντα διστακτική να τοποθετώ τα πράγματα στη σφαίρα των προκλήσεων, γιατί νομίζω ότι δίνει έναν τόνο. Ως μαμά, έχω βρει πολλές ευκαιρίες» υπογράμμισε.

«Υπάρχει προφανώς μια διαδικασία εκμάθησης - πρέπει απλώς να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου γιατί αισθάνεσαι ότι κάνεις τα πάντα λάθος, ειδικά τις πρώτες μέρες. Αλλά είναι κάτι περισσότερο από μια πρόκληση» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το «το πιο σημαντικό μάθημα» που διδάχθηκε τους τελευταίους επτά μήνες, απάντησε: «Ο τρόπος που ζούμε και αγαπάμε είναι αυτό για το οποίο θα μας θυμούνται».