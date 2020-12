Κοινωνία

Πατέρας Μελίνας: Συγκλονίζει η μαρτυρία του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 8 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του κοριτσιού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας.​