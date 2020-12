Κοινωνία

“Θησαύριζαν” πουλώντας ναρκωτικά στην Δυτική Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα συλλήψεις. Πως έπεσαν στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών .

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και κυρίως των Δήμων Αχαρνών και Φυλής (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι).

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης, κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων.

Από την έρευνα πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και ταυτοποιήθηκε ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος.

Ειδικότερα:

το ηγετικό μέλος ήταν υπεύθυνο για την εύρεση των ναρκωτικών και την καθοδήγηση των υπολοίπων μελών, προκειμένου οι ποσότητες ηρωίνης να νοθευτούν, να αποθηκευτούν και ακολούθως να διακινηθούν από τα υπόλοιπα μέλη της οργανώσεως σε διάφορους διακινητές και χρήστες ναρκωτικών,

δύο άλλα μέλη της οργάνωσης ήταν υπεύθυνα για την νόθευση της ηρωίνης, την καθοδήγηση των υπολοίπων στην ιεραρχία μελών, προκειμένου οι ποσότητες αυτές να αποθηκευτούν και να διακινηθούν περαιτέρω,

άλλο μέλος δρούσε ως υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά και τη διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών με επιβατικά οχήματα, εκ των οποίων ένα διέθετε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών και για την εύρεση κατάλληλων χώρων απόκρυψης των ναρκωτικών (καβάτζες), και

πέντε ακόμα μέλη ήταν υπεύθυνα για την αποθήκευση των ναρκωτικών και την περαιτέρω διακίνηση τους σε διάφορους χρήστες ναρκωτικών στην περιοχή της Δυτικής Αττικής κυρίως των Δήμων Αχαρνών και Φυλής (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι).

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που εξελίχθητε από μεσημβρινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου έως πρωινές ώρες της 2ας Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή ομάδων της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν (8) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και (2) ακόμα άτομα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(263) γραμμ. ηρωίνης, (4,8) γραμμ. κοκαΐνης, (8) γραμμ. κάνναβης και (27) φαρμακευτικά δισκία,

πιστόλι με (2) γεμιστήρες και (62) φυσίγγια,

(5) οχήματα,

19.625 ευρώ,

(12) κινητά τηλέφωνα,

(2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

πλήθος καταγραφικών μηχανημάτων και καμερών.

Συνεργός και μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, είναι και προσωρινά κρατούμενος σε Κατάστημα Κράτησης, ο οποίος συνελήφθη ομοίως από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών την 26/11/2020, για κατοχή προς περαιτέρω διάθεση, ποσότητας ηρωίνης βάρους (240) γραμμαρίων.

Από τη μεθοδολογία δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τα διάφορα στάδια διακίνησης των ναρκωτικών, την καταγραφή σημειώσεων των διακινηθέντων ποσοτήτων και των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (δηλ. σε μορφή λογιστικού απολογισμού), σε συνδυασμό με την πολυτελή διαβίωσή τους (πολυτελείς οικίες και οχήματα), χωρίς να εμφανίζουν κάποια νόμιμη επαγγελματική ενασχόληση, προκύπτει η κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής στην εγκληματική τους δράση, από την οποία αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.