Στο ζωολογικό κήπο του Τόκιο γεννήθηκε το πρώτο ελεφαντάκι εδώ και 138 χρόνια

Ο ζωολογικός κήπος της Ιαπωνίας ζητά τώρα από το κοινό βοήθεια για το όνομα.

Ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος της Ιαπωνίας, αυτός στο Τόκιο, παρουσίασε στο κοινό το πρώτο ελεφαντάκι που γεννήθηκε σε αυτόν από τότε που ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και κάλεσε τον κόσμο να βοηθήσει στην επιλογή του ονόματος που θα του δώσει.

Το αρσενικό ελεφαντάκι παρουσιάστηκε στον κοινό την Τρίτη για πρώτη φορά μετά τη γέννησή του στις 31 Οκτωβρίου στον Ζωολογικό Κήπο Ουένο του Τόκιο.

Η μητέρα του η Άουθι και ο πατέρας του ο Άρτιντ είχαν δοθεί ως δώρο στην Ιαπωνία από την Ταϊλάνδη το 2002 για τη γέννηση της πριγκίπισσας Αΐκο, της μοναχοκόρης του Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο.

Ο Ζωολογικός Κήπος Ουένο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1882, ζήτησε επίσης από το κοινό να ψηφίσει διαδικτυακά για το όνομα που θα δoθεί στο ελεφαντάκι, επιλέγοντας μεταξύ των υποψήφιων ονομάτων που πρότεινε η πρεσβεία της Ταϊλάνδης στο Τόκιο.

Οι επιλογές που υπάρχουν είναι Άρουν, που σημαίνει "αυγή" στα ταϊλανδέζικα, Άτσαντονγκ (ηλιοβασίλεμα) ή Τάουαν (ήλιος). Το όνομα που θα ψηφιστεί θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο χρόνος κατά τον οποίο επιτρέπεται να δει κανείς το μωρό ελεφαντάκι και τη μητέρα του, την 22χρονη Άουθι, έχει περιοριστεί μόνον στις δύο ώρες ημερησίως προς το παρόν ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να στρεσαριστούν τα ζώα.

Το μωρό όταν γεννήθηκε είχε βάρος 120 κιλά και ύψος 100 εκατοστά, αλλά έχει μεγαλώσει πολύ έκτοτε. Δυστυχώς ο πατέρας του, ο Άρτιντ, πέθανε σε ηλικία 23 ετών τον Αύγουστο από φυματίωση.