Κοινωνία

Έκρυβαν ηρωίνη στην... οροφή αυτοκινήτου (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες.

Περισσότερα από πέντε κιλά ηρωίνης βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και συνέλαβαν δύο άνδρες, ηλικίας 49 και 25 χρόνων αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνα σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, όπου σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό της οροφής του, βρήκαν περισσότερα από πέντε κιλά ηρωίνης και 165 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.