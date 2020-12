Οικονομία

Πετρέλαιο: η συμφωνία ΟΠΕΚ – Ρωσίας προκάλεσε “έκρηξη” τιμών

Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς πέμπτη εβδομάδα κερδών, μετά το συμβιβασμό για να συνεχιστούν οι μειώσεις στην παραγωγή.

Άλμα περίπου 2% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, οδεύοντας προς πέμπτη εβδομάδα κερδών, καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί κατέληξαν σε συμβιβασμό για να συνεχίσουν κάποιες από τις μειώσεις στην προσφορά του μαύρου χρυσού σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν τη χαμηλή ζήτηση λόγω του κορονοϊού.

Ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία συμφώνησαν χθες να χαλαρώσουν τις μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή του πετρελαίου από τον Ιανουάριο κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα, αλλά δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμό για την ευρύτερη πολιτική για το υπόλοιπο του 2021.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και η Ρωσία, μια ομάδα γνωστή ως ΟΠΕΚ+, πρόκειται να μειώσουν την παραγωγή κατά 7,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή 7% της παγκόσμια ζήτησης από τον Ιανουάριο, συγκριτικά με τις ισχύουσες μειώσεις των 7,7 εκατ. βαρελιών την ημέρα. Η συμμαχία ΟΠΕΚ+ αναμενόταν να διατηρήσει τις υφιστάμενες μειώσεις έως τουλάχιστον τον Μάρτιο, αφού υπαναχώρησε από τα σχέδια για αύξηση της παραγωγής κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Η τιμή του μπρεντ κατέγραψε άνοδο 93 σεντς ή 1,9% στα 49,64 δολάρια το βαρέλι στις 09:48 ώρα Ελλάδας ύστερα από άνοδο περίπου κατά 1% χθες. Η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε άνοδο 76 σεντς ή 1,6% στα 46,40 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί σχεδόν κατά 1% την προηγούμενη συνεδρίαση.

«Το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ+ ήρε το εμπόδιο της εξόδου από τις ισχύουσες μειώσεις με συντεταγμένο τρόπο… ενισχύει την πεποίθησή μας για ένα σταθερό και βιώσιμο ράλι στις τιμές πετρελαίου κατά το 2021», ανέφερε η Goldman Sachs σε έκθεση μετά την απόφαση