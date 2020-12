Κοινωνία

Δίκη Λεμπιδάκη: Οι ποινές για την απαγωγή του επιχειρηματία

Στα "μαλακά" οι δράστες. Οι περισσότεροι βγαίνουν από την φυλακή. Αναλυτικά οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.

Μικρότερες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στους 9 κατηγορούμενους, που κρίθηκαν ένοχοι για την απαγωγή του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Νωρίτερα το δικαστήριο αθώωσε τρεις κατηγορουμένους. Πρόκειται για τον 41 χρόνο πρώην γαμπρού, τον 43χρονο αδερφό ενός εξ των βασικών κατηγορουμένων και τον 42χρονο εργαζόμενο στην μάντρα αυτοκινήτων στο Ρέθυμνο, η οποία ήταν το τελευταίο μέρος όπου κρατήθηκε ο επιχειρηματίας.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία της συγκρότησης, διεύθυνσης και ένταξης που βάρυνε κατά περίπτωση τους υπόλοιπους, σε σύσταση συμμορίας.

Στους 9 κατηγορουμένους επιβλήθηκαν ποινές από πέντε έως επτά έτη. Κάποιοι εξ αυτών θα αποφυλακιστούν εντός των ημερών καθώς έχουν εκτίσει ήδη κάποια χρόνια στη φυλακή.

Αναλυτικά οι ποινές

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνια στον 46χρονο ιδιοκτήτη της μάντρας

Ποινή κάθειρξης συνολικά 5 χρόνια που μετατρέπεται προς πέντε ευρώ ημερησίως στον 43χρονο φύλακα του Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνια στον 47χρονο επιχειρηματία από το Ρέθυμνο.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 6 χρόνια στον 25χρονο Σφακιανό.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνων και 10 μηνών στον 49χρονο αγρότη από το Ρέθυμνο.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνων και στον 63χρονο μεσίτη από το Ρέθυμνο.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνων και 10 μηνών στον 48χρονο από το Ρέθυμνο που είναι γνωστός και ως ο ακτιβιστής και «Ευγένιος».

Ποινή κάθειρξης συνολικά 8 χρόνων στον 48χρονο Ρεθυμνιώτη που μένει στην Αθήνα και φέρεται να είναι το ηγετικό στέλεχος της απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Ποινή κάθειρξης συνολικά 7 χρόνων στον 51χρονο επιχειρηματία από το Ρέθυμνο.