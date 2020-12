Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βόλος: Ο Ελ Αραμπί “πήρε το όπλο του”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ημίχρονο άντεξαν οι Βολιώτες στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Ο Βόλος είχε βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση είχε εκπλήξει τους «ερυθρόλευκους», αλλά στην επανάληψη μίλησε η τεράστια κλάση του Ελ Αραμπί, που πέτυχε χατ-τρικ και οδήγησε την ομάδα του σε μιας ευρείας έκτασης νίκη με 4-1.

Οι Θεσσαλοί δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα καθώς δέχθηκαν το γκολ της ισοφάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο δεύτερο μισό δεν κατάφεραν να αντάξουν στο ρυθμό του Ολυμπιακού, όταν οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να «πατήσουν γκάζι».

Η πειραϊκή ομάδα στρέφει πια την προσοχή της στον «τελικό» με την Πόρτο, ενώ από σήμερα είναι μόνη πρώτη στην κατάταξη, καθώς νωρίτερα ο Άρης είχε αφήσει δύο βαθμούς στο Περιστέρι.

Ο Βόλος προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό, με πέναλτι του Μπαριέντος στο οποίο είχε υποπέσει ο Μπα επί του Δουβίκα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ισοφάρισε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου με ηρωϊκή προσπάθεια του Μασούρα, ο οποίος έβαλε γκολ και τραυματίστηκε.

Στο 66΄ ο Καμαρά έκανε την διαγώνια πάσα στον Ελ Αραμπί, που με το δεξί απέφυγε την αντίπαλη πίεση και με ένα αριστοτεχνικό πλασέ στην απέναντι γωνία νίκησε τον Γκαραβάλεη και ταυτόχρονα άρχισε το προσωπικό... σόου του.

Στο 80΄ ο Μαροκινός βρήκε τον Μασούρα κι αυτός στον Φορτούνη, αυτός πάσαρε στον κενό χώρο για τον Ελ Αραμπί, που με αριστερό πλασέ έκανα το 3-1, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από σέντρα του Τιάγκο Σίλβα κατέβασε με το στήθος και με αριστερό πλασέ έγραψε το τελικό σκορ 4-1

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Μπα (59’ Σισέ), Βινάγκρε (46’ Χολέμπας), Ντρέγκερ (5’ λ. τρ. Ραντζέλοβιτς), Καμαρά, Μπουχαλάκης (58’ Πέπε) , Φορτούνης (81’ Τιάγκο Σίλβα), Μασούρας, Βρουσάι, Ελ Αραμπί

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Ντεντάκης (75’ Κιάκος), Φεράρι, Σάντσες, Δουβίκας, Ουάρντα (68’ Περέα), Μαρτίνες, Μπαριέντος (19’ λ. τρ. Νίνης), Κολόμπο, Ριένστρα, Μπαρτόλο