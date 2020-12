Κοινωνία

Πυρπόληση οχημάτων στην Λεωφόρο Συγγρού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάλληλοι εταιρείας εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτήριο, λόγω της πυρκαγιάς.

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 05:30 την νύχτα στην Λεωφόρο Συγγρού, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν δύο αυτοκίνητα, έξω από κτήριο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων.

Τα οχήματα λαμπάδιασαν, “εγκλωβίζοντας” για λίγη ώρα μέσα στο κτήριο, τέσσερα άτομα, που εργάζονταν στην εταιρεία.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, πληρώματα της οποίας έσπευσαν στην περιοχή και έσβησαν τις φλόγες, οι οποίες είχαν προλάβει να καταστρέψουν τα αυτοκίνητα και να προκαλέσουν ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

Νωρίτερα, άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά και σε ένα αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αλίμου.