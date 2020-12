Κοινωνία

Γρηγορόπουλος: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Αστυνομίας για την επέτειο της δολοφονίας του μαθητή, στα Εξάρχεια.

Χιλιάδες αστυνομικοί θα είναι επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιφερειακούς δήμους σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου. Όπως έχει ανακοινωθεί δεν θα επιτραπούν συγκεντρώσεις και πορείες λόγω των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού, όπως ίσχυε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

Απαγόρευση συναθροίσεων

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση των συναθροίσεων, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 05:00 ώρα έως και την 24:00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2020».

Αναλυτικότερα, η διαταγή αναφέρει: «Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα, από 05:00 ώρα έως και την 24:00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2020.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και

διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις».



Κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της Αστυνομίας κλειστοί είναι από τις 8.00 το πρωί οι σταθμοί Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ακρόπολη, Μοναστηράκι, Βικτώρια και Σεπόλια στις γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό . Από τους σταθμούς αυτούς οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Το Τραμ θα λειτουργήσει κανονικά.