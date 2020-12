Πολιτισμός

Άγιος Νικόλαος: ευχές από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού (βίντεο)

Με έναν ξεχωριστό τρόπο, τα μέλη της μπάντας στέλνουν τις ευχές τους στα στελέχη του ΠΝ και όλους τους ναυτικούς, επ΄ ευκαιρία της εορτής του προστάτη τους.