Φωτιά στην νήσο Φρέιζερ (εικόνες)

Οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης στους κατοίκους κάποιων περιοχών της νήσου, η οποία ανήκει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι αρχές του Κουίνσλαντ έδωσαν εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της παραλιακής πόλης Χάπι Βάλεϊ της Νήσου Φρέιζερ, στην βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, καθώς πλησιάζει μεγάλη πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε εδώ και επτά εβδομάδες από παράνομη κατασκηνωτική πυρά και έχει επεκταθεί σε μεγάλη έκταση της βορειοανατολικής ακτής, που αποτελεί τμήμα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος και είναι γνωστή για τα τροπικά τη δάση, τους αμμόλοφους και τις λίμνες της.

Επίγειες δυνάμεις και πυροσβεστικά αεροσκάφη αγωνίζονται για να περιορίσουν την πυρκαγιά στην Νήσο Φρέιζερ, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων ανήρτησε επείγουσα ειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ή άμεση εκκένωση είναι η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς σύντομα η οδήγηση θα είναι πολύ επικίνδυνη».

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή του Κουίνσλαντ ευνόησαν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι 48 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αυστραλία περνά θερμότερα και μακρύτερα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Το περυσινό ονομάσθηκε «Μαύρο Καλοκαίρι» από τον αυστραλό πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών που κατέκαυσαν έκταση 120 εκατομμυρίων στρεμμάτων και σκότωσαν 1 δισεκατομμύριο ζώα και 33 ανθρώπους.