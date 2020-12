Πολιτική

Ζητούν και “τα ρέστα” οι Τούρκοι: H Ελλάδα αυξάνει τις εντάσεις όχι εμείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επιμένει η Άγκυρα να επιρρίπτει ευθύνες στην Ελλάδα για την αύξηση των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, καθώς ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι εγκαλεί την Αθήνα για προκλητικές ενέργειες με τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή.

Ο Ακσόι σχολιάζοντας δημοσιεύματα ελληνικών μέσων ενημέρωσης για προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας είπε ότι: «Τα δημοσιεύματα σχετικά με αυτό το θέμα δεν αντικατοπτρίζουν καθόλου την αλήθεια. Αντιθέτως, η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές στρατιωτικές ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή, ανακοινώνοντας ότι θα εκτελέσει 24 στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο με 11 NAVTEX και 12 NOTAM που έχει εκδώσει από τις 20 Οκτωβρίου 2020.

Η Ελλάδα είναι επίσης εκείνη που διατηρεί κλειστά τα κανάλια του διαλόγου σε στρατιωτικά ζητήματα, εμποδίζοντας την πρόοδο της πρωτοβουλίας για αποκλιμάκωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει συμμετάσχει στις συναντήσεις που προγραμματίστηκαν από τις στρατιωτικές αρχές του ΝΑΤΟ από τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Η Ελλάδα μπορεί να λύσει τα διμερή της ζητήματα με την Τουρκία, όχι εναποθέτοντας τις ελπίδες της για βοήθεια σε άλλους, αλλά στο τραπέζι με την Τουρκία, με διάλογο και συνεργασία», κατέληξε ο Χαμί Ακσόι.