Κοινωνία

Γρηγορόπουλος: εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός της ΕΛ.ΑΣ. μετά τα απανωτά σκηνικά έντασης σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σε 374 προσαγωγές συνολικά προχώρησε η ΕΛΑΣ την Κυριακή, στην Αθήνα, για παραβίαση των μέτρων προστασίας από την πανδημία, ενώ οι 135 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι προσαγωγές και συλλήψεις αφορούν σε άτομα που είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας και κυρίως στα Εξάρχεια για την 12η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.?

Αργά το βράδυ της Κυριακής αφέθηκαν ελεύθεροι οι προσαχθέντες δικηγόροι, ενώ αίσθηση και αντιδράσεις και απο την ηγεσία της ΕΛΑΣ προκάλεσε το βίντεο με τον αστυνομικό να καταστρέφει λουλούδια που είχαν αφεθεί στο μνημείο που έχεισ τηθεί για τον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Την Κυριακή, έκανε "πρεμιέρα" και η ομάδα των αστυνομικών με κάμερες που καταγράφει τις σκηνές έντασης και επεισοδίων.