Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: μικρή πιθανότητα να νοσήσει όποιος κάνει το εμβόλιο (βίντεο)

Πόσο καιρό μετά τον εμβολιασμό αποκτά "ασπίδα" ο οργανισμός. Τι ισχύει για τα παιδιά.