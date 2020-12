Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο πιό ζεστός Νοέμβριος όλων των εποχών

Τι δείχνουν οι μετρήσεις των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Νοέμβριος του 2020 ήταν ο πιο ζεστός Νοέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στην κόσμο, με αποτέλεσμα το έτος 2020 να πλησιάζει ακόμη περισσότερο το ρεκόρ του 2016, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

Η περίοδος των 12 μηνών από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Νοέμβριο 2020 βρίσκεται στον 1,28 βαθμό Κελσίου πάνω από τις θερμοκρασίες της προβιομηχανικής εποχής, εξηγεί η Copernicus στον μηνιαίο κλιματικό απολογισμό της, τον οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Ενώ οι χρονιές από το 2015 έως το 2020 είναι οι έξι πιο ζεστές που έχουν καταγραφεί ποτέ, ο αριθμός αυτός φέρνει τον πλανήτη επικίνδυνα κοντά στο πρώτο ανώτατο όριο της Συμφωνίας του Παρισιού, που γιορτάζει αυτή την εβδομάδα τα πέντε χρόνια της.

Η Συμφωνία του Παρισιού, η οποία συνήφθη το 2015 από σχεδόν 200 κράτη, τα οποία δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχει στόχο να συγκρατήσει την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη σαφώς κάτω από τους +2 βαθμούς Κελσίου και, αν είναι δυνατόν, στον +1,5 βαθμό Κελσίου, ώστε να περιορισθεί ο καταστροφικός αντίκτυπος των καταιγίδων, των ξηρασιών και των καυσώνων που σημειώνονται ήδη.

Όμως η θερμοκρασία στον πλανήτη αυξάνεται κατά μέσο όρο 0,2% ανά δεκαετία μετά το τέλος των ετών του 1970, επιμένει η Copernicus. Η άνοδος της θερμοκρασίας φθάνει ήδη περίπου τον 1,2 βαθμό Κελσίου και το 2020 δεν προβλέπεται να ανατρέψει την τάση.

Έτσι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ανακοίνωσε την Τετάρτη πως το 2020 θα βρεθεί στο βάθρο των πιο ζεστών ετών. Τα προσωρινά δεδομένα τοποθετουν το έτος αυτό προς το παρόν στη δεύτερη θέση πίσω από το 2016, όμως καθώς η διαφορά είναι μικρή, η κατάταξη μπορεί να αλλάξει.

Αν προσθέσει κάποιος τα νέα δεδομένα για τον Νοέμβριο, «το 2020 βρίσκεται πλέον ακόμη πιο κοντά στο ρεκόρ του 2016», ανακοίνωσε σήμερα η Copernicus, εκτιμώντας πως μπορεί στο τέλος να βρεθεί στην πρώτη θέση, μαζί με το 2016 ή και μόνο του, αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή στην τάση, κάτι που εξακολουθεί να είναι δυνατό.

Όσον αφορά τον Νοέμβριο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θερμοκρασία ξεπέρασε σαφώς (κατά 0,13 βαθμό Κελσίου) το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχαν μαζί ο Νοέμβριος 2016 και ο Νοέμβριος 2019, για να φθάσει στον +0,77 βαθμό Κελσίου πάνω από τη μέση θερμοκρασία της περιόδου 1981-2010.

«Τα ρεκόρ αυτά συμβαδίζουν με τη μακροπρόθεσμη τάση της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη», σχολίασε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για την κλιματική αλλαγή. Κάλεσε τους ηγέτες «να δουν αυτά τα ρεκόρ σαν καμπανάκια κινδύνου και να αναζητήσουν τους καλύτερους τρόπους για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού».