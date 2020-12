Υγεία - Περιβάλλον

Νεόγεννητο μωρό νοσηλεύεται με κορονοϊό

Μαζί του στο Νοσοκομείο και η μητέρα του, η οποία εξετάζεται ως "πιθανό κρούσμα".

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών διαγνώσθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου Βόλου.

Με το 30 ημερών βρέφος βρίσκεται και η μητέρα του η οποία εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα, ενώ και η γιαγιά του έχει διαγνωσθεί θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Νοσοκομείο το μόλις τριάντα ημερών βρέφος δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα και νοσηλεύεται σε ήρεμη κατάσταση.