Νέος προκλητικός χάρτης από την Τουρκία: εξαφανίζει τη Ρόδο και θέλει ΑΟΖ με το Ισραήλ

Ο πρώην ναύαρχος Cihat Yayci, εμπνευστής της «Γαλάζιας Πατρίδας» και έμπιστος του Ερντογάν, παρουσίασε μια πρόταση για συμφωνία με το Ισραήλ σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μετά από χρόνια διπλωματικών συγκρούσεων, η Τουρκία εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία της για προσέγγιση του Ισραήλ.

Τη Δευτέρα, ο πρώην ναύαρχος Cihat Yayci, εμπνευστής της «Γαλάζιας Πατρίδας» και έμπιστος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσίασε μια πρόταση για συμφωνία σχετικά με τις κοινές αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στη Μεσόγειο. Το άρθρο δημοσιεύεται στο ισραηλινό ακαδημαϊκό περιοδικό Turkeyscope, σε μια προσπάθεια να καταστείλει η Άγκυρα τις εντάσεις με το Ισραήλ.

Πριν από τέσσερις μήνες, Τούρκοι αξιωματούχοι έστειλαν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους σαφές μήνυμα σχετικά με την επιθυμία της Τουρκίας να ξεκινήσει συνομιλίες για το θέμα. Λόγω της πανδημίας, ωστόσο, η διαδικασία σταμάτησε. Οι φήμες όμως άρχισαν να φουντώνουν ξανά μετά από αναφορά σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον Ερντογάν, σχετικά με μυστικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Μοσάντ και Τούρκων ομολόγων τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και σε αυτές τις συνομιλίες, οι εκπρόσωποι του Ερντογάν εξέφρασαν την επιθυμία να αναπροσαρμόσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι τους τελευταίους μήνες ο Τούρκος ηγέτης έχει σταματήσει να προβαίνει σε εχθρικές δηλώσεις για το εβραϊκό κράτος.

Την ίδια ώρα, ο Cihat Yayci, παρουσιάζει πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δυο χωρών θα ενωθούν εις βάρος της Κύπρου, εξαφανίζοντας όμως και την ελληνική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα αφού δεν υπολογίζει την ύπαρξη της Ρόδου. Η συμφωνία που προτάθηκε στους Ισραηλινούς είναι η επέκταση των θαλάσσιων συνόρων που “κατασκεύασε” ο πρώην ναύαρχος με τη Λιβύη.

Πρώτα απ' όλα, ο πρώην Τούρκος ναύαρχος επικεντρώνεται στη μεταφορά των οικοπέδων 8,9,11 και 12 από κυπριακά σε ισραηλινά χέρια. Ειδικά για το οικόπεδο 12 το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς εκεί βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη, κοντά στο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ, που ελέγχεται από την ισραηλινή εταιρεία Delek, τη Shell και την Noble Energy με έδρα τις ΗΠΑ.

Επίσης, πιθανό όφελος για το Ισραήλ, βάσει της πρότασης του Yayci, είναι η σύνδεση του προβλεπόμενου αγωγού φυσικού αερίου του Ισραήλ με την Ευρώπη με τον ήδη υπάρχοντα τουρκικό αγωγό. Σύμφωνα με Yayci, αυτή η επιλογή θα ήταν «σημαντικά πιο εφαρμόσιμη και φτηνή για το Ισραήλ σε σύγκριση με το πρόγραμμα EastMed».

