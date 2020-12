Κοινωνία

Μητροπολίτης Χρυσόστομος σε Μητσοτάκη: ανοίξτε τις εκκλησίες, ο λαός δεν θα αντέξει

Ο Μητροπολίτης στην επιστολή του κάνει λόγο για «οδύνη από τις κλειστές εκκλησίες το Πάσχα» και τονίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν θα αντέξει να εορτάσει τα Χριστούγεννα με τον ίδιο τρόπο.

Να ανοίξουν οι εκκλησίες για τις γιορτές ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επιστολή του ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος μεταφέρει το αίτημα του λαού, όπως αναφέρεται στην επιστολή, ώστε «τηρουμένων των μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας να λειτουργήσουν οι ναοί με συμμετοχή πιστών».

Ολόκληρη η επιστολή όπως δημοσιεύεται από το romfea.gr: